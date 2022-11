Andy Rivera, ex de Lina Tejeiro, confesó su ‘amor’ por Karol G y encendió las redes

Karol G, una de las cantantes colombianas con más proyección en este momento, fue tendencia en los últimos días por su nuevo tema ‘Cairo ’. Al sensual video, Andy Rivera, expareja de Lina Tejeiro, no fue ajeno a las publicaciones de la paisa y no se guardó elogios para la cantante.

Rivera le dedicó una especial historia en su cuenta de Instagram en la que elogió el talento de la artista. No pasó mucho tiempo para que en redes sociales se especulará que las palabras del joven fueron algo más que solo admiración.

Publicidad

“Yo siempre he sido muy fan de lo que la mujer le aporta a la música. Esa energía femenina tan sensual, llena de pasión, a veces de fuerza, de carácter. Yo desde pequeño escuchando a Ana Gabriel, Rocío Dúrcal. De hecho hoy no he parado de escuchar el tema de Karol, que me hizo pensar en eso que estoy diciendo, oigan eso tan bueno”, dijo Rivera, mientras de fondo se escuchaba el nuevo tema de la colombiana.

El nuevo video de la paisa causó furor, pues el derroche de sensualidad en este paraíso africano demostró se talento. El clip ‘Cairo’ ya acumuló más de ocho millones de visualizaciones en YouTube, solo dos días después de su lanzamiento. Además, cuenta con miles de comentarios en todas las plataformas digitales que alaban el video de la ‘Bichota’.

Por esto no deja de ser sospechoso el mensaje de Andy, quien siempre ha estado vigente en la farándula colombiana, pues es muy conocido por su música, por ser hijo de Jhonny Rivera y por su sonado romance con Lina Tejeiro, relación que, aunque ya terminó; sigue siendo comidilla de los medios de comunicación.

Publicidad

Solo el tiempo dirá si las palabras de Andy van más allá de admiración y si resuenan en la cantante colombiana.

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y por qué la alcaldesa Claudia López no asume su responsabilidad por la situación de Bogotá: