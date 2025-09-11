Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Charlie Kirk
Metro de Bogotá
Ataque en Medellín
Asonada contra Ejército

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Bad Bunny reveló por qué excluyó a EEUU de sus conciertos

Bad Bunny reveló por qué excluyó a EEUU de sus conciertos

Bad Bunny añade que había "muchas razones" por las que decidió no ir a Estados Unidos, y que ninguna de ellas estuvo motivada por el odio, pero sí de gran peso.

Bad Bunny
Bad Bunny en concierto
Foto: AFP
Por: Patricia González
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 11:28 a. m.

Bad Bunny asegura que ha excluido a Estados Unidos de su última gira de conciertos por temor a las redadas, ante la posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense acuda a los recintos para detener a gente.

"Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera (del concierto). Y eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho", afirma el cantante puertorriqueño en una entrevista publicada el miércoles por la revista i-D.

Bad Bunny
Presentación de Bad Bunny
Foto: AFP

Bad Bunny añade que había "muchas razones" por las que decidió no ir a Estados Unidos, y que ninguna de ellas estuvo motivada por el odio.

"He actuado allí muchas veces. Todas las actuaciones han sido un éxito. Todas han sido magníficas. He disfrutado de conectar con los latinos que viven en Estados Unidos", apunta el intérprete de 31 años, que el 14 de septiembre concluirá su residencia musical de 30 conciertos en Puerto Rico, titulada 'No Me Quiero Ir De Aquí' y preámbulo de una gira mundial.

Esta serie de actuaciones llega tras el lanzamiento a principios de año de su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOtoS', un homenaje a su isla natal que fusiona reguetón con los ritmos autóctonos de la salsa y la plena.

Bad Bunny
Concierto de Bad Bunny
Foto: AFP

Bad Bunny constata en i-D que los estadounidenses pueden ir a Puerto Rico a verle actuar y que los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también pueden ir la isla o a cualquier otra parte del mundo.

Publicidad

El "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" le llevará a partir del 21 de noviembre entre otros países a la República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú o España, donde entre el 22 de mayo de 2026 y el 15 de junio tiene programados conciertos en Barcelona y Madrid.

Bad Bunny
Artista urbano Bad Bunny
Foto: AFP

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Bad Bunny

Reggaeton

Música