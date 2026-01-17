Carlos Torres revela secretos de La Reina del Flow: “Me cambió la vida”

El estreno de la tercera temporada de La Reina del Flow no solo marcó un nuevo capítulo para la exitosa producción colombiana, sino también un momento clave en la vida del actor Carlos Torres, quien da vida al icónico personaje de Charlie Flow. En una entrevista concedida al programa Travesía Blu, el barranquillero abrió comentó y reflexionó sobre el alcance inesperado de la serie y el profundo cambio que significó en su trayectoria.

Torres aseguró que, aunque como actor siempre soñó con protagonizar un proyecto exitoso, jamás imaginó que sería La Reina del Flow la producción que lo llevaría a conectar con audiencias en distintos continentes. Para él, el éxito en Colombia ya representaba una meta cumplida, pues la serie logró altos niveles de audiencia y un fuerte impacto cultural. Sin embargo, lo que vino después superó sus expectativas.

Uno de los momentos más significativos de esta nueva temporada fue el viaje del elenco a Europa, específicamente a Islas Canarias, donde se grabaron escenas que simularon un concierto real frente a miles de personas. Carlos Torres relató que encontrarse con más de 10.000 seguidores en otro continente fue una experiencia que lo dejó sin palabras y le confirmó que la historia había trascendido idiomas y culturas.

Según explicó, el rodaje se realizó con una dinámica muy cercana a la de un concierto real, con largas tomas sin interrupciones, lo que permitió que el público viviera la experiencia de forma auténtica. Para el actor, ese contacto directo con los fans fue uno de los mayores regalos que le dejó la serie.



Mencionó también, que gracias al impacto de La Reina del Flow, Carlos Torres logró abrir puertas internacionales como España y Estados Unidos, algo que, según él, habría sido mucho más difícil sin el respaldo de una producción de tal magnitud. El actor reconoció que el éxito del proyecto trajo consigo invitaciones, eventos y oportunidades que transformaron su vida profesional.

Más allá de lo laboral, Torres destacó el crecimiento personal que le dejó la serie. Aseguró que el cariño del público, dentro y fuera de Colombia, le permitió valorar aún más su oficio y asumir con responsabilidad su rol como representante del talento colombiano en el exterior.

Durante la entrevista, el actor también resaltó el orgullo que siente al ver cómo la serie despertó interés por Colombia. Ciudades como Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bogotá se convirtieron en destinos frecuentes para seguidores de la producción, quienes buscan conocer los lugares que aparecen en la historia.

Torres señaló que Medellín, en particular, se volvió un referente gracias a la narrativa de la serie y al vínculo con la música urbana, un género que conecta con públicos de distintas edades y países.

Además, confesó que, aunque su corazón musical se inclina por el vallenato y el género urbano, interpretar a Charlie Flow le permitió acercarse aún más a la industria musical y conocer artistas reales que fortalecieron su respeto por ese mundo. Hoy, afirma vivir este momento con gratitud y entusiasmo, consciente de que La Reina del Flow marcó un antes y un después en su vida.

“El sueño de todo actor es hacer un proyecto que conecte con la gente, y esto superó todo lo que imaginé”, concluyó Torres, dejando claro que la historia de Charlie Flow sigue siendo, también, parte de su propia historia.