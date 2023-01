Con vitíligo y sin filtros: Daniella Álvarez mostró a sus fans el verdadero estado de su rostro

La modelo y exseñorita Colombia Daniella Álvarez es una las más queridas reinas del país, pues su resiliencia tras la amputación de una de sus piernas es el reflejo del cambio que tuvo la barranquillera. Álvarez, a través de sus historias en Instagram, reveló que hace 11 años atrás fue diagnosticada con hipotiroidismo y como efecto secundario desarrolló vitíligo.

La además empresaria, ha conseguido con varias terapias y disciplina recuperar de a poco su movilidad. En sus más recientes publicaciones habló de un mal que la aqueja desde hace varios años y de los procedimientos

Álvarez contó cómo le quedó la cara luego de llevar a cabo un procedimiento estético con el que busca dar fin a unas manchas que le aparecieron en la piel.

“Esta mancha negra que tengo encima de mis labios me la hice de la manera más tonta posible, un me fui a hacer el hilo y al otro día me fui para la playa, sol, brisa, mar, obvio la piel estaba muy sensible al quemarse y me salieron esos negritos”, publicó.

La barranquillera sorprendió a sus fans por una mancha sobre su párpado que se extendió desde hace años tras descubrir que tiene hipotiroidismo y la mancha es un efecto secundario de esta enfermedad.

“Si se dan cuenta yo tengo un vitíligo en mi ojo derecho desde hace muchísimos años que no era tan grande, pero por el estrés se ha ido agrandando”, les dijo a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram.

¿Qué tratamiento usa Daniela Álvarez para la piel?

La exmiss tuvo que recurrir a la ayuda del láser fotona. Para borrarle las manchas encima de la boca a Daniella le aplicaron anestesia en su rostro para hacer menos doloroso el procedimiento. Álvarez aprovechó esta situación para enviar un mensaje a sus seguidores para que presten atención a las señales que envía el cuerpo.

