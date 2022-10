Daniella Álvarez volvió a correr después de perder una pierna: “Soñaba tanto con este momento”

La presentadora e influencer Daniella Álvarez se convirtió en una de las creadoras de contenido más admiradas en el país debido al proceso personal que ha llevado durante años después de perder una pierna. Durante mucho tiempo, la barranquillera ha sido ejemplo de admiración para miles de personas, luego de superar las adversidades que se le presentaron después de la amputación.

Recientemente, Daniella Álvarez publicó un video en Instagram donde mostró cómo sigue su proceso personal. En el clip, se ve a la creadora de contenido cumpliendo un sueño que ha tenido desde que sufrió el percance de su pierna.

Publicidad

De acuerdo con el video, Daniella Álvarez participó en Corre mi tierra, una prueba de atletismo que se realiza en la ciudad de Barranquilla. En el evento, la creadora de contenido mostró el avance que ha tenido su proceso, ya que, con entrenamiento y dedicación, la modelo pudo volver a correr.

Según lo que explicó en el post, Álvarez ella ya llevaba un tiempo preparándose, siguiendo rutinas, entrenando y practicando para lograr asumir el reto atlético. Además, en la publicación, la barranquillera habló del sueño que llevó en su corazón por mucho tiempo y que logró cumplir en esta cita deportiva, junto a su hermano Ricki, quien fue la persona que la apoyó y que sirvió como soporte en la hazaña.

“¡Soñaba con este momento, VOLVER A CORRER! Sabía que no serían 10 kilómetros, pero tendría la satisfacción de haberlo intentado. Trotar no es fácil, se cansa el muñón, mi pie derecho aún no tiene la fuerza para impulsarme, ¡pero mi prótesis hacía el trabajo de mis dos pies! Me dieron muchas ganas de llorar llegar a la meta, haberlo conseguido a pesar de cualquier dificultad significa mucho para mí. Gracias hermanito, Ricki Álvarez, por creer en mí siempre y motivarme en cada paso, una vez más llegamos a la meta JUNTOS!”, escribió la influencer en el post.

Al final del video, las personas que estaban acompañando a Álvarez en la carrera la abrazaron luego de cumplir la hazaña, mientras que la creadora de contenido lloraba de la emoción junto a su hermano, Ricki.

Publicidad

Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?