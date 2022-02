Cumplió el sueño de fanáticos: Tom Holland revela foto que recrea icónico meme de tres Spiderman

La cinta Spider-Man: No Way Home sigue batiendo récords en todo el mundo y generando tanto emociones como ganancias.

Los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se sorprendieron al ver en las redes sociales relacionadas con el superhéroe arácnido una fotografía que se hizo viral y en la que se podía ver una clara referencia a un icónico meme de los años 60.

La imagen, difundida por todas las plataformas oficiales de Marvel Studios y Sony Pictures , se puede observar a Tom Holland , Tobey Maguire y Andrew Garfield recrear una imagen que se ha vuelto un meme predilecto para todos los usuarios en redes sociales.

La foto fue tomada originalmente del episodio animado de 1967, Double Identity, de la ya clásica serie animada de Spider-Man, en donde Peter halla una versión alterna de sí mismo. Muchos años después la secuencia se convertiría en un popular meme de internet.

El dibujo publicado durante los años 60, los Spider-Man se señalan el uno al otro donde uno es el villano, generalmente, el meme suele ser utilizado con en una situación irónica.

En 2018Spider-Man: Into the Spider-Verse recreó su propia versión de la imagen y ahora No Way Home hace lo mismo.

Esta serie animada se produjo desde el 9 de septiembre de 1967, hasta el 14 de junio de 1970, y fue la primera adaptación animada del cómic de Spider-Man, creado por Stan Lee y Steve Ditko. La más reciente película se estrenó el pasado 17 de diciembre ha recaudado más de 1800 millones de dólares en todo el mundo.

La imagen publicada hace más de seis horas en la cuenta personal de Tom Holland, ya cuenta con más de 13 millones de 'Me gusta' y miles de comentarios.

