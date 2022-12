Daniel Day-Lewis anuncia que deja la actuación

A sus 60 años, el actor británico Daniel Day-Lewis anunció su retiro de la carrera. Según informa la revista Variety, tomó la decisión por motivos personales.

Publicidad

En la declaración que dio el portavoz asegura que Day- Lewis agradece a quienes han estado junto a él durante toda su trayectoria profesional y, por supuesto, a su público. Además, dijo que no hablará más al respecto.

Al nacido y criado y Londres su pasión por el cine llegó gracias a su familia. Su abuelo materno, sir Michael Balcon, era productor del cine británico; su padre, Cecil Day-Lewis, era poeta de Isabel II y su madre, Jill Balcon, una actriz de teatro de origen judío.

Publicidad

Entre sus papeles más destacados están: Mi pie izquierdo (1989), En el nombre del padre (1993), The Ballad of Jack and Rose (2005) y su protagónico en Lincoln (2012).

Publicidad

Ha sido el único intérprete que ha conseguido tres premios Óscar por sus personajes protagónicos.

Respecto a su vida personal, sostuvo una relación durante seis años Isabelle Adjani, con quien tuvo su primer hijo Gabriel-Kane en 1995.

Publicidad

Un año después del nacimiento de su primogénito se casó con Rebecca Miller, hija Arthur Miller, con la que tiene dos hijos, Ronan Cal (n. 1998) y Cashel Blake (n. 2002).