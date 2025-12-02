‘El Cacique de La Junta’ Diomedes Díaz en piel japonesa: mujer se tatuó su rostro y así quedó

Una joven japonesa se hizo viral en las redes sociales luego de conocerse que se tatuó el rostro del cantante de música vallenata Diomedes Díaz en su pierna. Esto, como muestra de amor o admiración de la mujer hacia ‘El Cacique de La Junta’.

Lo que muchos se preguntan es como llegó a saber de Diomedes Díaz y fue precisamente por su novio colombiano, quien le dio a conocer la música del cantante y, desde entonces, fue tanto el gusto por sus canciones que decidió llevarlo por siempre plasmado en su cuerpo.

Este acto ha captado la atención de las redes sociales y la noticia ha generado gran revuelo. Además, este hecho puso a pensar a muchos en redes y en si ellos se harían un tatuaje de esa magnitud por amor por un artista.



Vea el video aquí: