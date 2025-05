El craso error que cometió 'Luis Alfonso' por el que terminó llorando en Yo Me Llamo

Miles de colombianos quedaron conmovidos con la presentación de 'Luis Alfonso' este miércoles, 21 de mayo, en Yo Me Llamo. El doble del 'Señorazo' se subió al escenario a interpretar 'Sublime Mujer', la famosa canción de Vicente Fernández, pero desde la voz del reconocido artista de música popular.

Pero, desafortunadamente, lo que conmovió al público fue la dura reacción que tuvo el doble cuando cometió un craso error durante su presentación: se le olvidó la letra, lo cual llevó a que el jurado le preguntara qué había pasado y le criticaron el gesto que hizo cuando falló.

Publicidad

"¡Estabas divino! Estabas espectacular Luis Alfonso, ¿qué te pasa? Estábamos aquí rezando para que no se te olvidara, estabas cantando divino con una interpretación divina. ¿Estás enamorado, o qué pasa?", fueron las palabras de Amparo Grisales, que, además, le criticó la reacción que tuvo de pegar un brinco al momento de equivocarse.

El craso error que cometió 'Luis Alfonso' // Foto: Caracol Televisión

Estas palabras hicieron que el doble del 'Señorazo' rompiera en llanto y comenzó a decir que no entendía qué le estaba pasando. "Me aprendo las canciones y llegó al set y se me olvidan. Me paro aquí y no sé", dijo.

Por su parte, Rey Ruiz fue más duro a la hora de hablar y si bien lo molestó, le dio consejos como colega artista al decirle que eso le pasa a cualquiera cuando está en el escenario. Le recomendó que olvidara todo eso y solo cantara, que entre más piense en no fallar, más rápido lo hará.

Publicidad

"No quiero defraudar al artista que estoy representando. Me siento mal", dijo. Al igual que aseguró que no tiene ningún despecho o problema amoroso que lo haga distraer. A la final solo pudo agradecer por las palabras que le dio el jurado y se retiró del escenario esperando que tengan en cuenta todo su esfuerzo para preparar esa presentación.