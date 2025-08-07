El éxito detrás de 'Ba Ba Bad' de Ryan Castro: un himno viral en Medellín

"Medellín, háblame fai, no hay estrés...", las palabras que más se escuchan desde julio en las calles de la capital de Antioquia. 'Ba Ba Bad Remix', una canción que llegó como una colaboración de un tema que ya existía, pero que el toque de Ryan Castro la llevó a un siguiente nivel con un estilo del dancehall para que, actualmente, sea una de las canciones más escuchadas en todo el país.

El dancehall del 'Cantante del Guetto' evolucionó y este tema ha sido prueba de ello con un ritmo que se vuelve pegajoso, que no solo conquista a paisas, sino a todos que repiten la canción constantemente. De hecho, las calles de Provenza en Medellín la han instaurado como parte de su presentación.

Ryan Castro // Foto: suministrada

Pero el éxito de este sencillo va más allá de un simple toque. Pues el ritmo no es de él, sino que pertenece a Kybba, Sean Paul y Busy Signal con todo el ritmo del Caribe del dancehall, sin embargo, fue Ryan Castro el que le dio la potencia que este necesitaba.

Dicen algunos paisas que la canción representa a Medellín, gracias al 'Cantante del Guetto' se ven reflejado a la 'farra' local y esto se transmite en todo el país, que de ahí nace el éxito de la misma.

'Ba Ba Bad' la cumple el sueño a una fan

Este éxito del dancehall no solo ha marcado en Colombia, sino que a nivel internacional más personas se han sumado en las últimas semanas a este y, en TikTok, se hizo viral un video de Giselle Ángulo, quien le dio su toque personal y al cual el propio paisa reaccionó.

De hecho, le hizo su propia versión y emocionada al ver la respuesta fue directa: "Por favor todos díganle al Ti que me encantaría estar en el concierto en Montreal 😩🔥", a lo que Ryan respondió sin rodeos: “¡VAMOSSSS! 🔥”.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, todo apunta a que Giselle podría acompañar a Ryan este 10 de agosto en Montreal, como parte de su gira internacional. La cual también llegará a Colombia el 31 de octubre en el Coliseo MedPlus.