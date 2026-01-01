En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sube la gasolina
UPC
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  /  El futbolista Luis Díaz debutó como artista: este es el video de su primera canción 'La promesa'

El futbolista Luis Díaz debutó como artista: este es el video de su primera canción 'La promesa'

La canción tiene un ritmo tradicional del Caribe colombiano, fue estrenada con un videoclip grabado en Barrancas, un pueblo de La Guajira del que el futbolista es oriundo.

Nueva canción de Luis Díaz.
El futbolista colombiano incursiona en el mundo de la música con su nueva canción 'La promesa'.
Foto: captura de video en YouTube.
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad