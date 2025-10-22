El homenaje que prepara para Vicente Fernández su hijo Alejandro en Colombia

El 1 y 2 de noviembre en Bogotá, Alejandro Fernández hará un homenaje especial a la memoria de su padre en Colombia en su gira 'Rey a Rey', que, según él, es una forma de agradecerle por todo lo que hizo como papá y como referente de la música en Latinoamérica.

Con una trayectoria que supera las tres décadas, millones de discos vendidos y múltiples reconocimientos internacionales, 'El Potrillo' vuelve a conquistar los corazones colombianos con una puesta en escena única, llena de sentimiento, tradición y grandes éxitos.

Pero será una celebración en toda Colombia, pues estará Medellín el 25 de octubre en La Macarena, Bucaramanga el 30 de octubre en la Plaza de Toros y Bogotá el 1 y 2 de noviembre en el Movistar Arena. Recordando la gran acogida que tuvo en video la memoria de 'Chente' en el país.

"En Colombia, su carrera ha sido recibida con un cariño especial: ha llenado escenarios, agotado boletería y ha sido ovacionado en cada presentación, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más queridos por el público nacional", expresaron desde su equipo.



Alejandro Fernández // Foto: AFP

¿Por qué hacer un repertorio con canciones de Vicente Fernández?

Alejandro Fernández, de 53 años, señala a EFE que no pretende imitar a su padre, es un reconocimiento a la figura de su progenitor en el que pretende imponer su sello propio.

"Voy a tratar de cantar las canciones lo más digno que se pueda, pero no estoy tratando de mejorar las canciones de mi padre, sino más bien renovarlas y como es un tesoro, una herencia que nos está dejando mi padre, las quiero hacer también mías", cuenta el nacido en Guadalajara.

Publicidad

Uno de los grandes objetivos de Fernández con esta gira es que las nuevas generaciones conozcan a su padre, "refrescar" el repertorio y así perpetuar su legado.

"Va a ser un espectáculo maravilloso, único, salimos en mayo en gira. En Estados Unidos tenemos treinta fechas vendidas, vamos a hacer obviamente en México centro, Sudamérica y España y bueno, yo creo que va a quedar material para hacer un segundo volumen", agrega.

A la hora de elegir las canciones que interpretará en la gira, Alejandro dice haber seguido un criterio claro.

Publicidad

"Parte de las que escribimos mi papá y yo cuando estábamos empezando, esa fue como la primera sesión y después también ya en las plataformas nos dimos tiempo para empezar a buscar cuáles eran las canciones más bajadas y más escuchadas", detalla Fernández sobre el proceso.