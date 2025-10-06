El nuevo Guinness Récord que obtuvo Feid tras su último show en México

Aunque 2025 no ha tenido sus canciones en los primeros lugares, lo cierto ha sido que el año ha potenciado la conexión de Salomón Villada Hoyos con su público, que, sea a la hora que sea, lo acompaña a escuchar su música y en cualquier ciudad de Latinoamérica y prueba de ello han sido sus ‘Coffe Party’, en donde Feid, o ‘Ferxxo’, ha recibido el cariño de primera mano.

En Bogotá ya estuvo a finales de agosto de 2025, fue en la zona norte y allí mostró lo mejor de su repertorio totalmente gratis, que solo dependía del aforo del sitio y fue un concierto completo de dos horas en donde tuvo canciones como ‘Ru MOR’, ‘Ferxxo 151’, ‘Estoy putiao’, ‘El Padrino’, ‘Chimbita’, ‘Alakran’, entre muchos más, desde las más nuevas hasta las antiguas, pero esto lo ha llevado, ahora, a ganar un Guinness Récord.

Feid y su Guinness Récord en México // Foto: Universal Music

El nuevo Guinness Récord de Feid

Más de 50.000 personas llegaron a la Plaza de Toros ‘La México’ para vivir la Coffe Party más grande de la historia, en donde Feid se llevó otro Guinness Récord en donde se sirvieron más de 30.000 cafés gratuitos y los fans disfrutaron de más de dos horas de su música totalmente gratis.

Así, la tarde se llenó de sabor y ritmo: tras unas palabras de bienvenida, Feid soltó desde la consola varios temas de sus primeros discos: “19”, “FERXXO VOL 1: MOR”, “BAHÍA DUCATI” e “INTER SHIBUYA”. La energía y entrega del público fue encendiendo el ánimo del cantante, a grado tal que no tuvo reparo en cantar su más reciente hit “SE LO JURO MOR”, con lo cual hizo vibrar a la multitud, generando uno de los momentos más espectaculares de la fiesta.



“¡¡¡¡¡¡SE LO JURO MOR QUE GRACIAS!!!!!! ¡¡¡Rompimos el récord mundial del cofi parí más grande del mundo!!! ¡¡¡GRACIAS MEXICOOOOO Gracias a todos los que fueron!!!”, fueron las palabras del paisa en su cuenta de Instagram.