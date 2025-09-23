El primer canal de humor colombiano que puede ver gratis todo el día usando internet

El humor colombiano da un salto histórico al mundo digital con el estreno del Canal del Humor, la más reciente apuesta de DITU, la plataforma de streaming de Caracol Televisión. Este canal se convierte en el primer espacio en línea de humor 100% colombiano disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, marcando un precedente en la forma de consumir comedia nacional.

La nueva propuesta integra lo mejor del legado de Caracol con contenidos clásicos y contemporáneos. Producciones icónicas como Sábados Felices, El Festival Internacional del Humor y La Vuelta al Mundo en 80 Risas hacen parte de la programación, conviviendo con nuevas creaciones desarrolladas para una audiencia digital que exige inmediatez, cercanía y autenticidad.

“El lanzamiento del Canal del Humor en DITU refleja nuestro compromiso con la innovación y la democratización de la televisión. Caracol ha sido por décadas la casa del humor en Colombia, y ahora, con DITU, lo llevamos al siguiente nivel: un espacio digital, fácil de acceder y pensado para todas las generaciones”, destacó Marcio Guilherme Silva, CEO de DITU, al presentar oficialmente el nuevo canal.

El Canal del Humor se plantea como un espacio dinámico donde convergen generaciones. Desde comediantes históricos hasta nuevos talentos emergentes del stand-up y el contenido digital se dan cita en esta plataforma. El contenido incluye desde sketchs, parodias y bromas, hasta monólogos y creaciones virales, que garantizan una oferta divertida, variada y para todos los gustos.



Uno de los principales atractivos es la curaduría mixta de contenidos, que además de producciones nacionales, incluye colaboraciones con reconocidos creadores de Latinoamérica como EnchufeTV (Ecuador) y Villaruga (Colombia). Esta combinación logra una oferta multicultural, cercana tanto a la memoria colectiva como a las nuevas tendencias que circulan en redes sociales y plataformas digitales.

Más allá de un canal temático, esta nueva ventana de comedia pretende convertirse en un punto de encuentro intergeneracional. Una oportunidad para que padres e hijos compartan risas, descubran nuevos talentos y se conecten con el humor que ha hecho parte de la identidad audiovisual del país.



¿Qué es DITU?

DITU es la plataforma de streaming de Caracol Televisión que combina tres atributos únicos: el legado de su marca, el contenido icónico que ha marcado generaciones y el talento que conecta con la audiencia. Con tecnología de última generación, DITU ofrece una experiencia de entretenimiento digital única, fácil y al alcance de todos.