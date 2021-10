“El tibio de Medellín”, la frase contra J Balvin de Residente que se volvió tendencia

La pelea entre J Balvin y Residente tuvo un nuevo capítulo por un video que publicó René este fin de semana.

En un nuevo video, el puertorriqueño revivió la discusión entre ambos que comenzó a mediados de la semana pasada. En el video de 5 minutos, Residente dijo que J Balvin lo llamó “llorando” para pedir que eliminara la publicación, en la que criticó su trino sobre las nominaciones de los Latin Grammys.

Residente lamentó que J Balvin continuara con la pelea en redes sociales, cuando habían acordado otra cosa.

“Quedamos en que tú borrabas el disparate que escribiste y yo bajaba mi video (...) terminaste llamando a todo mundo para que me buscaran, me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso, y por las redes me dices que respetas mi opinión, ¿qué más falso que frente a la gente hacerte el más bueno”, dijo.

En Colombia la parte que más llamó la atención es que Residete llama a J Balvin “El tibio de Medellín”, una frase que se volvió tendencia y hoy con más de 10.000 trinos es una de los trending en Colombia.

“Me quedé sin rimas, hot dogs; el tibio de Medellín, hot dogs; te llamé llorando, hot dogs”, manifestó.