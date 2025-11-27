En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Ella es Catalina Duque, la Señorita Colombia que se coronó como la nueva Miss International 2025

Ella es Catalina Duque, la Señorita Colombia que se coronó como la nueva Miss International 2025

Aunque Colombia no logró coronarse en Miss Universo, la Señorita Colombia, Catalina Duque, consiguió el título de Miss International 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad