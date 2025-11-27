Ella es Catalina Duque, la Señorita Colombia que se coronó como la nueva Miss International 2025

Colombia volvió a brillar en los escenarios internacionales. Esta vez, el protagonismo lo tuvo Catalina Duque Abréu, la joven colomboestadounidense que se alzó con la corona de Miss International 2025 durante una ceremonia realizada en Tokio, Japón, donde más de 70 candidatas de distintos continentes disputaron uno de los títulos más tradicionales del mundo de la belleza.

Desde su llegada a territorio japonés, Duque se convirtió en una de las favoritas. Su ausencia en la pasada velada del Concurso Nacional de la Belleza en Cartagena —donde debía entregar formalmente la corona a Tutu Mosquera— se debió justamente a su preparación para este certamen, en el que desde el primer momento mostró seguridad, dominio escénico y un fuerte compromiso social: elementos clave en esta competencia.

Durante la noche de elección y coronación, la representante de Colombia acaparó miradas al desfilar con un vestido dorado y el cabello recogido, una apuesta que resaltó su elegancia y le valió comentarios positivos por parte de expertos y asistentes. Su nombre figuró rápidamente entre las finalistas junto a las delegadas de Filipinas, Indonesia, Bolivia y Zimbabue. A cada nueva ronda, Catalina reafirmó por qué su desempeño la mantenía como una contendora sólida al título.

Catalina Duque. Foto: Ig @Missosology_org

La recta final tuvo un duelo particularmente reñido entre la colombiana y la representante de Zimbabue. Tras la última intervención ante el jurado, Duque logró imponerse y fue proclamada Miss International 2025, convirtiéndose en la cuarta colombiana en obtener esta corona. La noticia desató celebraciones tanto en la organización nacional como entre seguidores en América Latina, que siguieron paso a paso su participación.



La gala incluyó segmentos de traje típico, pasarela de gala y la exposición de proyectos sociales, uno de los componentes que más peso tiene en la calificación. En este apartado, la antioqueña también destacó gracias a la claridad y coherencia de sus propuestas, centradas en el trabajo comunitario y el empoderamiento femenino.

Su triunfo volvió a poner sobre la mesa una discusión común entre los seguidores de los reinados: la diferencia entre el Concurso Nacional de Belleza y Miss Universe Colombia. Aunque suelen confundirse, cada uno opera con su propia franquicia. El CNB, el reinado tradicional del país, envía a su ganadora a Miss International. Miss Universe Colombia, por su parte, es la plataforma que elige a la representante para Miss Universo y busca perfiles mediáticos y contemporáneos.



¿Quién es Catalina Duque?

Nacida el 20 de septiembre de 1999 en Miami y con raíces antioqueñas, Catalina Duque es comunicadora social y ha trabajado en el sector empresarial, además de vincularse con fundaciones dedicadas a la niñez, el emprendimiento, la lucha contra el cáncer y la igualdad de género.

Su preparación, carisma y trayectoria la llevaron a conquistar en noviembre de 2024 el título nacional para Antioquia después de 28 años sin lograrlo, y ahora, a posicionarse como la nueva reina internacional que deja el nombre de Colombia en lo más alto.