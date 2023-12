Elogios y críticas para Amparo Grisales por su vestido semitransparente en final de Yo me llamo

Usuarios manifestaron su punto de vista, planteando dudas sobre la idoneidad del atuendo, especialmente a la luz de comentarios como "Yo al observar el vestido de Amparo Grisales, que tanto habla del buen vestir". La vestimenta de Amparo Grisales generó debate en las diferentes redes sociales, al ser tan transparente que algunos internautas afirmaron que más que un atuendo de gala, parecía un traje de baño, dando lugar a expresiones como "¿Y ese vestido de Amparo qué? Parce, es la final y sale vestida así. Parece un vestido de baño" o "Imaginemos a Carolina Herrera viendo la pinta de hoy de Amparo Grisales".

No obstante, entre las críticas, la jurado también recibió elogios positivos resaltando su belleza y sugiriendo que tiene la libertad de lucir lo que desee. Comentarios como "Luce hermosa. La gente sí critica mucho", "Posee una figura sensacional. Puede vestir como le plazca" y "La diva siempre sabe cómo destacar. Esta vez lo logró con su atuendo" destacaron la percepción positiva de algunos seguidores.

Amparo Grisales, la icónica diva colombiana, ha dejado una marca en el mundo del espectáculo. Su presencia imponente y su carisma, la han convertido en una figura admirada y respetada. A lo largo de su carrera, Amparo ha demostrado ser mucho más que una artista. Su participación como jurado en programas como "Yo me llamo" no solo resalta su experiencia y conocimiento en la industria, sino también su franqueza y autenticidad, ella no teme expresar sus opiniones con sinceridad, lo que la ha convertido en un referente indiscutible.

Este lunes se conoció el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo del Canal Caracol. En la novena temporada del concurso musical, el interprete de Carin León quedó en la historia. En la final también estuvieron Shakira, Luis Miguel y Miguel Bosé.

Luego de una inolvidable audición en el templo de la imitación, el cantante de música regional conquistó a los jurados Amparo Grisales, Pipe Bueno y el maestro César Escola.

Para sorpresa de más de un televidente, Carin León se arriesgó en la tarima y decidió interpretar una canción de Pastor López en la recta final de la novena edición del programa.

'El hijo ausente', que suena en repetidas ocasiones en estas fechas decembrinas, fue el tema escogido por Carin León para poner a bailar a más de uno que estaba en los balcones del público.

