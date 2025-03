Emotivo momento de Maluma en el inicio de su gira en Europa: "No están solos"

Barcelona, España, fue la primera parada de Maluma en esta gira de Europa en su tour '+PRETTY +DIRTY' ante más de 17.000 personas que llegaron a ver su show. El paisa deslumbró en este regreso a los escenarios confirmando por qué ha sido uno de los referentes del género urbano en Latinoamérica y el mundo.

Una gira en Europa que terminará el 9 de abril en donde empezó: España, pero en su capital (Madrid). Durante dos semanas visitará importantes ciudades del continente completando más de 40.000 boletas vendidas en poco tiempo y previo a sus show en Colombia a finales de ese mes. Pero lo que marcó esta primera presentación, más allá del show, fue un emotivo momento en donde él se sinceró con sus seguidores y dio un importante mensaje en torno a la salud mental.

Maluma // Foto: Paola España Comunicaciones.

Hace meses el propio artista había comentado vivir un "momento difícil" en su vida y durante el show de Barcelona confesó haber sufrido episodios de ansiedad, que le generaron ciertos problemas en los últimos meses, que, según él, le permitieron entender mejor ciertas cosas de la vida para ponerse en el mismo sitio de los demás.

"Discúlpenme, pero los hombres también lloramos. Tengo un montón de sentimientos encontrados en este momento y quiero decirles que siento un profundo agradecimiento con todos ustedes por estar aquí esta noche (...) Desde que nació mi hija París, la vida me ha cambiado muchísimo. Ahora realmente estoy con ese sentido de mi vida. Quiero serles muy sincero, llevo unos meses muy vulnerable, pero eso no me hace débil, todo lo contrario, eso me hace fuerte, más humano y tengo la gallardía de venir aquí y hablarles desde mi corazón. Quien les habla no es Maluma, es Juan Luis", fueron sus palabras que conmovieron a todo el público, que, además, les dijo que si necesitan hablar siempre estará para escucharlos.

Maluma llora de emoción, tras el inicio de su gira "+PRETTY +DIRTY World Tour", en el Palau Sant Jordi, en Barcelona. 🤍🖤🇪🇸 pic.twitter.com/Sp8GlDmF8s — Maluma Access (@MalumaAccess) March 15, 2025