Epa Colombia se ‘despachó’ y habló del escándalo con sus escoltas: "Esa vieja estaba borracha"

Luego de que una joven denunciara a través de redes sociales que los escoltas de 'Epa Colombia' la amenazaron con armas de fuego en un establecimiento público, se armó la polémica.

El hecho se habría dado porque la empresaria de keratinas no quería hacer fila para comprarse una hamburguesa en el sitio, ubicado en el occidente de Bogotá.

Los insultos y los malos comentarios en contra de la influenciadora no se hicieron esperar. Ante esto, ‘Epa Colombia’ le salió al paso a la controversia y a través de su cuenta de Instagram contó su versión de los hechos.

“ Lo que tu viste es mentira, amiga, esa vieja estaba borracha, es una grosera. Ella creyó que porque trabaja en el Gobierno y estaba tomada tenía el derecho de tratar mal a mis escoltas. La gente acomoda y graba y edita a su estilo, pero no amiga, yo soy una vieja re humilde. (…) Etiquetando a la Fiscalía, están bien locos, qué les dio. Mis escoltas, amiga, merecen respeto, amiga uno tiene que aprender a respetar, yo llevo tres años manejando carro, yo nunca he sido imprudente… ¡Ay, que vieja tan mentirosa, mi papá! Yo sé que no soy perfecta amiga, pero esa señora no subió el video bien y lo editó, amiga. Es mentira, amiga, te lo juro”, dijo la empresaria.

Daneidy Barrera, nombre verdadero de la generadora de contenido, le pidió a la joven que publicó el video que lo posteé de nuevo, pero completo.

“La gente graba y edita a su estilo, pero yo soy muy humilde y el dinero no me ha afectado. ¿Ella por qué no sube el video completo? Hacen esto porque soy una figura pública”, recalcó.

