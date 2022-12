Esperanza Gómez confesó qué es lo único que no haría en una de sus películas

La actriz colombiana de cine para adultos, Esperanza Gómez, compartió cuáles son, para ella, las peores posiciones a la hora de tener sexo.



Esta mujer, experta en la materia, escribió sobre diferentes estilos y aseguró que un “buen amante debe dominar distintas posiciones pues en la variedad está el placer”.



Si usted es de los que practica obligatoriamente la popular pose de El Misionero, no es de los más creativos. Para Esperanza Gómez esta pose es de las peores ya que no permite a las mujeres disfrutar al máximo, además fue categórica que jamás la practicará en alguna de sus películas.



“Ni hablar si tiene barriga, casi ni se puede respirar. Jamás la van a ver en una de mis películas”, escribió Esperanza Gómez en su página VivaEsperanza.com



La actriz porno también aseguró que si se ha tenido una jornada de sexo agotadora pero aún queda algo, la ‘cucharita’ le permitirá seguir disfrutando sin tener que realizar un mayor esfuerzo físico.



Esperanza también confesó cual es la forma en la que más disfruta a la hora de tener sexo y rechazó, categóricamente, esas poses que involucran algún acto acrobático, no por no practicarlas, sino porque, según ella, son más las complicaciones a la hora de realizarlas, que el placer que llega a ofrecer.