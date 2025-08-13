Esta es la lista de cines por ciudades que tendrán la película de Atlético Nacional

La espera terminó para la hinchada verdolaga y, desde este jueves, 14 de agosto, llegará a los cines del país la esperada película de Atlético Nacional, que, según el presidente Sebastián Arango Botero, mezcla la ficción y realidad para contar una realidad desde un punto de vista nuevo.
“Entendemos que hacemos parte del mundo del entretenimiento y quién más sino Nacional como el equipo más grande de este país debe ser protagonista tanto dentro como fuera de la cancha, entonces nos lanzamos como a cada una de las iniciativas que tratamos de hacer con una convicción enorme de la marca que tenemos, pero también con un entendimiento de que no lo podemos hacer solos y buscamos a las personas idóneas, preparadas con el conocimiento en cada una de los frentes para que todas estas iniciativas tengan un éxito”, dijo.
¿En qué cines estará la película de Atlético Nacional?
A través de redes sociales, el club dio a conocer la lista oficial de cines y las ciudades en las que estará disponible la cinta, que llegará desde este 14 de agosto. Conozca aquí todos los cinemas:
Medellín
- Arkadia.
- Avesmaría.
- Cityplaza.
- El Tesoro.
- Florida.
- La Central.
- Mayorca.
- Monterrey.
- Aventura.
- Terminal del sur.
- Parque Fabricato.
- Puerta del Norte.
- Mpx. Molinos.
- Mpx, Oviedo.
- Mpx, Santa Fé.
- Mpx, UniMedellín.
- Mpx, Viva Éxito Envigado.
- Multicines Arrayanes.
- Multicine Bosque Plaza.
- Multicine Jumbo La 65.
- Multicine Premium Plaza.
Rionegro
- San Nicolás.
- Jardines Llanogrande.
Caucasia
- Multicine.
La Ceja
- La Ceja.
Apartadó
- Nuestro Urabá.
- Plaza del río.
Bogotá
- Mpx, Américas.
- Mpx, Centro Mayor.
- Mpx, Portal 80.
- Floresta.
- Gran Plaza Bosa.
- Gran Plaza El Ensueño.
- Plaza Imperial.
- Salitre.
- Diverplaza.
- Hayuelos.
- Bima.
- Bulevar.
- Plaza Américas.
- Cines Premier.
- Mallplaza Bogotá.
- Unicentro de Occidente.
- Multicine Paseo Villa del Río.
- Multicine Plaza de las Américas.
- Multicine San rafel.
La Mesa
- Cinepro.
Soacha
- Gran Plaza Soacha
- Mpx, Terreros.
Zipaquirá
- Cinemas La Casona.
Girardot
- Multicine Unicentro.
Duitama
- Pasaje Solano.
Tunja
- Cinelandia Smart.
Puerto Boyacá
- Cine&Café.
Sogamoso
- Cinelandia Movieplex.
Ibagué
- Multicine Acqua.
Melgar
- Los Helechos.
Libano
- Cinema Estelar.
El Espinal
- Multicines Espinal.
Neiva.
- San pedro.
- Santa Lucía.
- Multicine San Juan.
Cali
- Mpx, Palmetto.
- Mall Plaza Cali.
- El Limonar.
- Multicine Jardín Plaza.
- Multicine La Estación.
- Multicine Único Cali.
Cartago
- Cinemas Santiago.
Zarzal
- Cinemas Zarzal.
La Unión
- Ecocines.
Quibdó
- El Caraño.
Armenia
- Unicentro.
Pereira
- Parque Arboleda.
- Multicine Bolívar Plaza.
Dosquebradas
- Multicine El Progreso.
Armenia
- Multicine Calima
La Dorada
- Cinema La Dorada.
Manizales
- All Cine.
- Mall Plaza Manizales.
Yopal
- Cinema Morichal.
Restrepo
- Cinema Restrepo.
Villavicencio
- Unicentro.
Acacías
- Cinema Celeste.
Pasto
- Unicentro.
- Multicine Único.
Barranquilla
- Multicine El Portal del Prado.
- Multicine Viva.
Soledad
- Carnaval.
Santa Marta
- Ocean Mall.
- Golden Cinemas EL Rodadero.
Sincelejo
- Guacarí.
Montelíbano
- Cinema Golden.
Montería
- Buenaventura Montería.
Valledupar
- Mayales.
- Cines Unidos.
Turbaco
- Cineland Plaza 90.
Fundación
- Golden Cinemas.
Cúcuta
- Ventura Plaza.
- Multicine Unicentro Cucuta.
Bucaramanga
- Mpx, Cacique.