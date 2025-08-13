Esta es la lista de cines por ciudades que tendrán la película de Atlético Nacional

La espera terminó para la hinchada verdolaga y, desde este jueves, 14 de agosto, llegará a los cines del país la esperada película de Atlético Nacional, que, según el presidente Sebastián Arango Botero, mezcla la ficción y realidad para contar una realidad desde un punto de vista nuevo.

“Entendemos que hacemos parte del mundo del entretenimiento y quién más sino Nacional como el equipo más grande de este país debe ser protagonista tanto dentro como fuera de la cancha, entonces nos lanzamos como a cada una de las iniciativas que tratamos de hacer con una convicción enorme de la marca que tenemos, pero también con un entendimiento de que no lo podemos hacer solos y buscamos a las personas idóneas, preparadas con el conocimiento en cada una de los frentes para que todas estas iniciativas tengan un éxito”, dijo.

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional X: @nacionaloficial

¿En qué cines estará la película de Atlético Nacional?

A través de redes sociales, el club dio a conocer la lista oficial de cines y las ciudades en las que estará disponible la cinta, que llegará desde este 14 de agosto. Conozca aquí todos los cinemas:

Medellín



Arkadia.

Avesmaría.

Cityplaza.

El Tesoro.

Florida.

La Central.

Mayorca.

Monterrey.

Aventura.

Terminal del sur.

Parque Fabricato.

Puerta del Norte.

Mpx. Molinos.

Mpx, Oviedo.

Mpx, Santa Fé.

Mpx, UniMedellín.

Mpx, Viva Éxito Envigado.

Multicines Arrayanes.

Multicine Bosque Plaza.

Multicine Jumbo La 65.

Multicine Premium Plaza.

Rionegro



San Nicolás.

Jardines Llanogrande.

Caucasia



Multicine.

La Ceja



La Ceja.

Apartadó



Nuestro Urabá.

Plaza del río.

Bogotá



Mpx, Américas.

Mpx, Centro Mayor.

Mpx, Portal 80.

Floresta.

Gran Plaza Bosa.

Gran Plaza El Ensueño.

Plaza Imperial.

Salitre.

Diverplaza.

Hayuelos.

Bima.

Bulevar.

Plaza Américas.

Cines Premier.

Mallplaza Bogotá.

Unicentro de Occidente.

Multicine Paseo Villa del Río.

Multicine Plaza de las Américas.

Multicine San rafel.

La Mesa



Cinepro.

Soacha



Gran Plaza Soacha

Mpx, Terreros.

Zipaquirá



Cinemas La Casona.

Girardot



Multicine Unicentro.

Duitama



Pasaje Solano.

Tunja



Cinelandia Smart.

Puerto Boyacá



Cine&Café.

Sogamoso



Cinelandia Movieplex.

Ibagué



Multicine Acqua.

Melgar



Los Helechos.

Libano



Cinema Estelar.

El Espinal



Multicines Espinal.

Neiva.



San pedro.

Santa Lucía.

Multicine San Juan.

Cali



Mpx, Palmetto.

Mall Plaza Cali.

El Limonar.

Multicine Jardín Plaza.

Multicine La Estación.

Multicine Único Cali.

Cartago



Cinemas Santiago.

Zarzal



Cinemas Zarzal.

La Unión



Ecocines.

Quibdó



El Caraño.

Armenia



Unicentro.

Pereira



Parque Arboleda.

Multicine Bolívar Plaza.

Dosquebradas



Multicine El Progreso.

Armenia



Multicine Calima

La Dorada



Cinema La Dorada.

Manizales



All Cine.

Mall Plaza Manizales.

Yopal



Cinema Morichal.

Restrepo



Cinema Restrepo.

Villavicencio



Unicentro.

Acacías



Cinema Celeste.

Pasto



Unicentro.

Multicine Único.

Barranquilla



Multicine El Portal del Prado.

Multicine Viva.

Soledad



Carnaval.

Santa Marta



Ocean Mall.

Golden Cinemas EL Rodadero.

Sincelejo



Guacarí.

Montelíbano



Cinema Golden.

Montería



Buenaventura Montería.

Valledupar



Mayales.

Cines Unidos.

Turbaco



Cineland Plaza 90.

Fundación



Golden Cinemas.

Cúcuta



Ventura Plaza.

Multicine Unicentro Cucuta.

Bucaramanga

