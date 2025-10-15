Esta famosa serie le puede ayudar a aprender inglés más rápido, según estudio

Estudiar y aprender un nuevo idioma no es una tarea fácil, a algunos les cuesta mucho más. Sin embargo, existe un ‘truco’, según expertos, para aquellos que dedican su tiempo a mejorar su inglés y hacerlo de manera eficaz y expandir sus conocimientos: todo a través del entretenimiento, es decir, música, series y películas.

Según un estudio realizado por Preply, plataforma especialista en idiomas, el 77 % de los estudiantes ven películas como una de sus actividades lingüísticas principales, lo cual ayuda bastante a la hora de realizar un manejo profundo del idioma. Pero revelaron que existe una serie, muy famosa, que ha ayudado a varias personas a la hora de aprender y la cual se encuentra disponible en Colombia.



Esta serie le puede ayudar a aprender inglés más rápido

De acuerdo con este estudio, la famosa serie ‘Friends’ ayuda mucho a los estudiantes a la hora de aprendes inglés, pues sus diálogos y situaciones permiten que las personas se sientan identificadas por lo que adaptan más rápido ciertos dialectos en las conversaciones.

“Una de las comedias estadounidenses más reconocidas para iniciar es Friends, ambientada en Nueva York, muestra la vida cotidiana de seis amigos, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler, Joey y Mónica. Sus diálogos claros y a buen ritmo, sumados a situaciones comunes y humor simple, facilitan la incorporación de expresiones habituales del inglés estadounidense”, explicaron.

Elenco de Friends / Foto: AFP LEE CELANO/AFP

¿Dónde se puede ver ‘Friends’ en Colombia?

Afortunadamente esta producción sí se encuentra disponible en Colombia, aunque no es gratis el acceso.



La serie hace parte del catalogo de HBO Max, la famosa plataforma de streaming, en donde se encuentran todas las temporadas de esta serie al igual episodios especiales sobre estas producciones.

Estas son las 8 mejores series para aprender inglés