Esto se sabe del concierto de Grupo Firme en Bogotá, ¿filtraron la fecha?

Creada Tijuana por Jairo Corrales y Eduin Cázares, Grupo Firme ha sido una agrupación que, en apenas 8 años, se posicionado como una de las más importantes del regional mexicano gracias a sus diversos éxitos, que los han catapultado como estrellas a nivel internacional y con conciertos de gran magnitud.

Ahora, el turno será para Colombia y solo Bogotá vivirá del concierto de la esperada banda mexicana, que estaría llegando en la primera semana de diciembre al estadio Nemesio Camacho El Campín, según revelaron desde Conciertos Colombia, reconocido portal dedicado a los conciertos en el país.

“Será la única ciudad. Sí, Grupo Firme llegará a Colombia en la primera semana de diciembre. Hay sorpresas y vienen más cosas con estas vainas, va a pasar algo muy importante para la ciudad. Nos va a poner en la escena Latinoamérica”, contó Juanjo Guerrero, de Conciertos Colombia.

¿Filtraron la fecha de Grupo Firme en Bogotá?

Hasta ahora se desconoce cuál será la fecha oficial de este concierto, sin embargo, hasta el momento lo que sabe es lo mencionado por Conciertos Colombia, pero esto no ha sido confirmado, pues ni siquiera se desconoce qué promotora será la encargada, si Páramo Presenta, Breakfeast, Bizarro, Diomar García, o cuál.

Grupo Firme // Foto: AFP

¿Habrá invitados?

Sí. Pero hasta ahora se desconoce cuáles serían los invitados de la agrupación mexicana en la capital del país; algunos rumores de redes sociales han mencionado a Grupo Frontera y otros artistas de la escena mexicana, que, por primera vez, estarían en un estadio en Colombia, además de algunos colegas colombianos que podrían llegar a estar.

Hasta ahora todos son rumores y no existe información oficial de este concierto, el cual solo han confirmado desde el portal mencionado anteriormente y de una tentativa en la primera semana de diciembre.