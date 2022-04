Guns N’ Roses regresa a Colombia luego de seis años

La banda Guns N’ Roses, integrada por Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer y Melissa Reese, estará de gira por varios países de sur América como Argentina , Brasil, Chile y hasta Colombia.

Desde el 2020, donde los habían anunciado para el Estéreo Picnic, miles de colombianos esperaban su regreso, pero su participación debió cancelarse debido a la pandemia por el coronavirus.

La última vez que Guns N’ Roses estuvo en Colombia fue en el 2016, y ahora estarán en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, el martes 11 de octubre de 2022.

¡Somos el cierre de gira por Suramérica!



Así que ese 11 de Octubre tenemos que darla toda en El Campín.



¡Somos el cierre de gira por Suramérica!

Así que ese 11 de Octubre tenemos que darla toda en El Campín.

Cabe recordar que Guns N’ Roses es una reconocida banda estadounidense de rock formada en Hollywood, luego de una fusión entre Hollywood Rose y LA Guns y las canciones más reconocidas de la agrupación son: November Rain, Sweet Child O’ Mine y Welcome To The Jungle, han sido algunos de sus éxitos.

