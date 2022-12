Hace 74 años nació Freddie Mercury y lo recordamos con sus mejores canciones

Las leyendas nunca mueren. Esta frase aplica cuando se habla sobre uno de los cantantes más famosos en la historia del Rock.

Farrok Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, vocalista de la banda de rock británica 'Queen', fue uno de los cantantes más celebrados de la historia y en el día de su cumpleaños hacemos un homenaje con algunas de sus mejores canciones.

Mercury falleció en 1991 debido al sida. El cantante originario de Zanzibar, compuso algunas canciones que marcaron a muchas generaciones.

Junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon, el cuarteto llegó a la cima del Rock en la segunda mitad del siglo XX.

We Will Rock You

Una de las canciones más reconocidas a nivel mundial por su distinguido ritmo. We Will Rock You hizo parte del álbum 'News of the World'.

We Are the Champions

Uno de los himnos más laureados de la banda. Esta canción se convirtió en una reproducción fija cada vez que un equipo, sin importar el deporte, queda campeón de alguna competición.

Under Pressure

Una colaboración con otro hito del rock, David Bowie. Esta canción hizo parte del álbum 'Hot Space' y se estrenó en 1980.

Another One Bites The Dust

Melodía inspirada en la música disco por su ritmo de bajo, esta canción fue una salida de la línea musical de la banda y resultó siendo un éxito por tener una de las líneas de bajo más distinguibles de la historia.

Bohemian Rhapsody

Esta fue la canción que dio nombre a una película contando la historia de la banda y su cantante, protagonizada por Rami Malek, lanzada en 2018.