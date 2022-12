Hárold Lozano: Cuando se tienen cimientos, allá arriba no se llega con vacíos

Hárold Lozano nació en Cali, Valle del Cauca, en 1972 y debutó en el profesionalismo en 1992 con América de Cali, equipo que lo dio a conocer a nivel mundial.

Publicidad

El exjugador habló con Mábel Lara sobre sus metas soñadas desde que era un niño.

“En mi vida yo siempre me tracé muchos objetivos y uno de ellos, cuando comencé a jugar, era de trascender en la vida. Una vez inicié en este campo, me tomé las cosas muy enserio, comencé a trazarme los objetivos, el primero fue la Selección valle, después la Selección Colombia, ya después fui escalando pergaminos, después estar en un equipo profesional que fue el América de Cali, siguió la Selección Colombia”, relató el exmediocampista.

Publicidad

Tras sus primeros pinos, llegó a la ‘Tricolor’ de mayores, el objetivo de todo futbolista.

Publicidad

“En el 93 fue mi primera convocatoria con 18 años. Cuando me llegó al América esa convocatoria yo no sabía qué hacer. El primer partido fue en Medellín, ese día yo no sabía qué hacer, ese día me tocó jugar con mis ídolos, el ‘Pibe’ Valderrama, Freddy Rincón y yo los había visto antes en un Mundial y yo dije algún día yo voy a estar con ellos en un Mundial y así fue”, continuó.

Allí, en las justas celebradas en Estados Unidos en 1994, Hárold llegó a su propio clímax cuando marcó un gol.

Publicidad

“Ese día jugué ocho minutos. Eso fue en San Francisco y yo vi que los jugadores de Suiza estaban muertos porque el calor que estaba haciendo, era insoportable y yo dije: esta es la oportunidad que voy a aprovechar”, recordó.

Publicidad

Cogí una pelota desde atrás, se la di a ‘Fausto’ (Faustino Asprilla), ‘Fausto’ me la devolvió, encaré, enganché e hice un gol. ¡Ese gol es hermoso! Uno no sabe ni cómo celebrar, yo hice una voltereta”, continuó.

El ‘Betún’ Lozano como lo apodaron en el Valle del Cauca, pasó por Palmeiras de Brasil, América de México y tuvo un exitoso recorrido por el fútbol español, en el Real Valladolid y el Mallorca. Por último, estuvo en el Pachuca, equipo en el que se retiró en 2004.

Publicidad

Hoy por hoy, tras experiencias y las enseñanzas de haber pasado por las órdenes de técnicos como ‘El Médico’ Gabriel Ochoa o Francisco Maturana, Lozano piensa que más allá de lo deportivo, en la cancha y en la vida, están primero los principios y las bases inculcadas desde casa.

Publicidad

“Todo va desde la base, desde la preparación, desde la niñez. Cuando se tienen cimientos fuertes allá arriba no se llega con tantos vacíos”, opinó al referirse al mundo del balompié que desvía a tantos jóvenes.

Por eso, en la actualidad tiene una propia escuela donde, “lo primero que hago es formar personas que es lo más importante, ya lo otro Dios lo sabrá”.

Publicidad

Sus últimos proyectos están relacionados con la formación de talentos no solo masculinos, sino femeninos, ya que el América de Cali lo contrató como director ejecutivo de las divisiones menores y manager del equipo femenino.