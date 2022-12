J Balvin lanzó la canción ‘7 de mayo’, estrenó documental y celebró su cumpleaños número 36

El artista colombiano J Balvin no dejó pasar desapercibido su cumpleaños número 36 y por eso decidió irse con toda para celebrarlo. Estrenó canción y documental.

A través de unos versos rapeados, J Balvin narra algunos momentos clave por los que ha tenido que pasar para llegar a ser el artista que es actualmente. Cosas de niños, situaciones difíciles y algunos problemas de salud se suman a la historia contada en ‘7 de mayo’.

“Ser una leyenda, sin necesidad de monumento. Y pasé por ansiedad, también por depresión, pasé por falsedad y mal de corazón. Gracias a mi mamá, me tuvo en oración y hoy en día no me falta la motivación”, cuenta el artista paisa.

Sumado al lanzamiento de la canción, este 7 de mayo también se estrena en Amazon el documental de J Balvin llamado ‘The Boy from Medellín’, el cual deja al descubierto la vida y la carrera de una gran estrella de la música latina.

"Van a conocer un poco más de José", prometió este martes en Instagram el reguetonero colombiano al anunciar la fecha del lanzamiento del documental.

‘The Boy from Medellín’ explorará cómo ha lidiado J Balvin con la ansiedad y con la depresión a lo largo de los años.