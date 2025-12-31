J Balvin olvida el pasado y cierra su 2025 con Residente: "La razón la tiene el tiempo"

“Lección de humildad”, el mensaje que dejó este 31 de diciembre J Balvin, según sus seguidores. Nadie lo esperaba, pero, a través de su cuenta de Instagram, publicó una foto que antes parecía imposible: él al lado de Residente como amigos, como si nada hubiese pasado.

Fue en marzo de 2022 cuando Residente, al lado de Bizarrap, comenzó una “guerra” contra Balvin en una tiradera que se hizo histórica. Esto cuando J Balvin llamó a boicotear los Latin Grammy (2021), molestando a Residente por falta de apoyo al género urbano y por, según él, criticar a los nominados mientras se beneficiaba de la industria.

De ahí comenzó un rifirrafe entre las partes, desde la música hasta el lado personal, en donde terminó salpicada su relación con Bad Bunny, quien también comenzó a ‘tirarle’ a Balvin ante los ojos de la industria del entretenimiento.

Ahora, tres años después, Balvin dejó un mensaje de que el pasado quedó atrás y perdonó esos problemas que le causaron daño atrás, ahora, en una nueva etapa de su vida ya como padre de familia del pequeño Río.



“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”, fue el mensaje que dejó el paisa, acompañado de esta icónica imagen.

La foto causó un impacto en toda la industria en donde reaccionaron Yandel, Arcángel, Ryan Castro, Nicky Jam, Wisin, Jay Wheeler, Juliana, entre otros, demostrando quera algo esperado desde hace años.

Historia de J Balvin en su reencuentro con Colombia

El ícono global del reguetón J Balvin anunció oficialmente su gira de estadios por Colombia en 2026, titulada Ciudad Primavera, luego del éxito rotundo de sus conciertos en Medellín y Bogotá durante este año. El tour nacional se perfila como uno de los eventos musicales más esperados en la historia reciente del país, con paradas confirmadas en Cali, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y un show especial el 2 de mayo en Valledupar, dentro del emblemático Festival de la Leyenda Vallenata.

“Lo que empezó como un homenaje a Medellín, creció hasta convertirse en una manera de agradecerle a todo Colombia”, aseguró el equipo del artista en un comunicado oficial.

Un fenómeno de ventas desde la preventa

Desde su anuncio inicial, la gira ha superado todas las expectativas. Las preventas exclusivas se agotaron en tiempo récord y la venta general, actualmente activa a través de la plataforma Tu Boleta, mantiene una alta demanda. Los usuarios de Bancolombia siguen accediendo a beneficios exclusivos, como descuentos y acceso prioritario a ciertas localidades.

Pereira, ciudad recientemente incorporada a la ruta, se ha posicionado como la de mayor respuesta en ventas. De acuerdo con fuentes de la boletería, ya se encuentra en la fase final de comercialización.

“La respuesta de Pereira ha sido impresionante. Se evidencia una conexión muy fuerte entre el artista y el público del Eje Cafetero”, comentó un representante de Tu Boleta.



Un tour con sentido nacional

La gira Ciudad Primavera trasciende lo musical. Según ha manifestado Balvin en redes sociales, el tour busca reconectar con su país de origen tras años de giras internacionales. La elección de ciudades como Cúcuta o Valledupar responde a un interés por descentralizar el espectáculo y llevarlo a públicos que históricamente han quedado por fuera del circuito de grandes conciertos.