Entretenimiento  / J Balvin olvida el pasado y cierra su 2025 con Residente: "La razón la tiene el tiempo"

J Balvin olvida el pasado y cierra su 2025 con Residente: "La razón la tiene el tiempo"

El 'Niño de Medellín' perdonó y se reconcilió con su pasado por completo en este diciembre tras aparecer con Bad Bunny, Bizarrap y ahora Residente.

