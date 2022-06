James Rodríguez y su nueva conquista: la actriz Kimberly Reyes, estos son los primeros detalles

El volante de la Selección Colombia, James Rodríguez, es tendencia en las redes sociales, y no por temas deportivos. El mediocampista nuevamente está en los titulares de la prensa rosa, y todo por su nuevo amor.

El programa La Red del Canal Caracol dio a conocer los nuevos detalles de lo que sería la relación del futbolista cucuteño con la actriz Kimberly Reyes, reconocida por haber protagonizado diferentes éxitos en la pantalla chica.

La también empresaria, recién separada del empresario Federico Severini, con quien mantuvo una relación de seis años, sería la pareja del futbolista; al que le lleva dos años, pues ella tiene 33 y él 31.

Se conoció que ya se siguen en la red social Instagram y la barranquillera hace poco empezó a seguir a la mamá del jugador, Pilar Rubio: que juega un papel preponderante en la vida personal de James.

“Tenemos claro que no es una relación formal, no hay anillo, es un amor secreto. James es el mayor fanático de Reyes en redes sociales. No hay publicación de ella en la que James no dé ‘like'", reveló la presentadora de este espacio, Mary Méndez.

Rodríguez, durante su carrera futbolística, sostuvo una relación con Daniela Ospina , hermana del arquero de la 'tricolor', David Ospina, con quien tiene a su hija Salomé. Y recientemente estivo involucrado sentimentalmente con la venezolana Sharon de Lima, ex del cantante Marc Anthony.

"Yo grabé un ‘reality’ con ella y le pregunté si estaba saliendo con James porque los escuchaba hablando, pero ella me decía: ‘No te lo puedo decir’", indicó, por su parte, el también presentador de 'La Red', Carlos Vargas.

Lo cierto es que todo parece indicar que el jugador se está dando otra oportunidad en el amor, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado en redes sociales ante lo que sería esta naciente relación.