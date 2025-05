La dolorosa razón por la que Karol G casi deja la música: "Quería desaparecer"

Finalmente, este 8 de mayo de 2025 se estrenó el tan esperado especial en Netflix de Karol G, 'Mañana Fue Muy Bonito', en donde la 'Bichota' se sinceró con sus fans y contó detalles de su vida personal que pocas personas conocían. Pero hubo un relato que dejó sin palabras a más de uno, en especial porque eso casi hace que ella se retirara como artista y le sumergió en una depresión de más de 8 meses.

Dijo que el camino de la mujer en el género no fue fácil y siempre la puso a dudar si era realmente lo que tenía que hacer o no, pero soñando en que todo era posible ella dejó Medellín atrás y se fue a vivir a Bogotá con 16 años de edad buscando alcanzar esos sueños que parecían imposibles; sin embargo, la capital colombiano le dejó una historia que no ha podido olvidar.

"Tenía una persona que decía que iba a ser mi manager, era un gran empresario y nos empezó a hablar de un proyecto importante que iba a pasar conmigo, de las 50.000 cosas que iba a hacer con mi música. Recuerdo que iba a ser mi cumpleaños y yo estaba en Bogotá, entonces esta persona dice que va a organizar algo en su casa para celebrarlo por lo que no estaba con mis papás (...) Llegué a su casa y luego de conversar un rato, se acercó y me dijo que estaba empezando a sentir algo más especial por mí. Yo tenía 16 años y esa persona tenía unos 45-50 años. Es tan incómodo hablar de estas cosas", contó.

Karol G Foto: AFP

Karol G mencionó que esta persona le dijo que estaba enamorada de él y le fuera clara si iba a pasar o nada, o si no la música no iba a funcionar, palabras que derrumbaron todos sus sueños ante el condicionamiento de esta persona para ayudarla a alcanzar al éxito.

"Nunca una mujer que se respete va a permitir un maltrato para que se supere", dijo.

No quiso contarle a su familia lo que sucedió, pero esto hizo que cayera en una fuerte depresión y le dijera a sus papás que se iba a retirar de la música, algo que los decepcionó y se dejaron de hablar por meses; allí, ella se fue a vivir a Nueva York un tiempo para empezar una vida diferente mientras estudiaba inglés.

"Por más que uno quisiera explicar cosa por cosa, lo difícil que fue, no me alcanza el tiempo ni creo que sería capaz de hablar de muchas cosas que me gustaría hablar porque nunca como persona me permití recordarlas. En realidad, me quería desaparecer, eran días en donde me despertaba y lloraba por horas", añadió.

Este capítulo en la vida de la 'Bichota' la marcó y dejó un recuerdo que, pese fue doloroso, le ha ayudado a superarse como mujer y como artista. Fueron esos meses de dolor y las palabras de una tía las que poco a poco hicieron que ella recordara el sueño por el que todo comenzó. El resto es historia. Dijo que contaba su historia no para dar lástima o pesar, sino para demostrarle a todas las mujeres que siempre 'Mañana Será Bonito'.