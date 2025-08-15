La hermosa nieta de Diomedes Díaz que nadie conoce y que deslumbra en redes

Hace poco en redes sociales se ha hecho viral la nieta del “Cacique de la Junta”, Diomedes Díaz, que muy pocos conocen. Se llama Gabriela Haydar Díaz, hija de Marialex Díaz y ya figura en redes por su cuerpo y rostro angelical.

De acuerdo a publicaciones recientes en internet, principalmente en la red social Instagram, la describen como “la hermosa nieta de Diomedes Díaz", y destacan que ya está cautivando a los seguidores del legado vallenato con su personalidad y belleza.

Sin embargo, todavía se desconoce si lleva la misma vena musical que su abuelo o varios miembros de su familia.

De Gabriela sólo que conoce, por el momento, sus fotos en vestido de baño y varias prendas muy pegadas al cuerpo, pero hasta el momento no ha dado ningún tipo de declaración de su parte.



Historia de un legado familiar

Diomedes Díaz fue uno de los artistas más emblemáticos del vallenato y murió el 22 de diciembre del año 2013 por un paro.

Su despedida siempre será recodada por la multitudinaria caravana hasta su última morada en Valledupar.

Ahora, más de una década después de su muerte, el apellido “Díaz” continúa generando atención y cariño, en parte gracias a personajes como Gabriela, que avivan el recuerdo de su figura en la cultura colombiana.

Vea las fotos de Gabriela aquí: