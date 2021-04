La Liendra reveló si le fue infiel a Dani Duke y Luisa Castro conectado a un detector de mentiras

El influenciador colombiano Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, habló de Dani Duke y Luisa Castro mientras estaba conectado a un dispositivo que detectaría alguna mentira.

A través de sus historias de Instagram, el influenciador compartió unos videos en los que respondió a varias de las preguntas de sus seguidores.

Ante la pregunta de si le había puesto los cachos o no a Luisa, él respondió que no.

“No y no. Respeten, la fidelidad nació conmigo”, respondió de manera contundente La Liendra . Frente a esta pregunta, al parecer, no recibió ninguna descarga eléctrica lo que corroboraría que no mintió.

Además de esto, el influenciador también se animó a decir que ya superó el capítulo con su ex. Algunos internautas en redes sociales ponen en duda su respuesta.

Pero el tema no paró allí, y ante las dudas de sus seguidores sobre Dani Duke, La Liendra expresó que le ha sido muy fiel.