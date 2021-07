Laura Acuña recordó a Jota Mario y su experiencia sobrenatural durante el programa de Suso's Show

La presentadora Laura Acuña soltó algunas lágrimas este domingo en el programa The Suso's Show, quien murió luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en el 2019.

Durante el show, el comediante le preguntó a la presentadora sobre el detalle que guardaba de Jota Mario, a lo que la presentadora confirmó que la esposa del presentador le regaló sus gafas preferidas y ahora son las que ella usa.

"Tengo las gafas de Jota, es más, creo que las tengo acá porque son las gafas que más le gustaban, fueron las últimas gafas que usó y ya las tengo yo, obviamente con mi fórmula", aclaró la presentadora.

Además, Laura habló de la falta que le hace y que siente que siempre está presente a su lado.

Publicidad

"El día de mi cumpleaños, que fue hace poco, se me pegó una pluma en la puerta del carro y yo siento, no sé si porque quiero o porque es cierto, que en cada una de las cosas importantes que me pasan en la vida yo siento que él está ahí", afirmó Laura.

Por ahora, la presentadora sigue en contacto con la esposa de Jota Mario, y afirma que es una de sus mejores amigas.

Vea aquí el video