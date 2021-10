Led Zeppelin: la banda de rock llega oficialmente a TikTok y habilita su catálogo de canciones

La red social más usada en estos días, TikTok, anunció que la música de Led Zeppelin ya está disponible para todos los amantes del rock.

Es por eso que la banda también lanzó su propia cuenta oficial de TikTok (@ledzeppelin) que contará con ilustraciones y gráficos de Led Zeppelin y sus presentaciones clásicas.

Ahora los usuarios podrán crear videos con el sonido de cualquier canción de discografía completa de la banda, que abarca más de 100 canciones en total en su estudio histórico y álbumes en vivo. Algunas de sus canciones más icónicas son: Whole Lotta Love, Stairway To Heaven, Immigrant Song, Rock and Roll, Black Dog, Ramble On y Kashmir.

La banda fue fundada en 1968 por Jimmy Page junto con Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones y el 8 de noviembre se cumplen 50 años de su cuarto álbum Led Zeppelin IV, producido por Page, que continúa siendo uno de los álbumes más influyentes en estos tiempos.

Publicidad

La agrupación se une a otras bandas como ABBA y The Beatles en unirse a Tik Tok en el 2021.