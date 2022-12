Maluma y el trasfondo de su presentación en el Mundial de Qatar 2022

Si hay algo que caracteriza a las Copas del Mundo son sus canciones; himnos que quedan marcados en la historia de la máxima competencia del fútbol, como lo son el Waka Waka, Wavin' Flag, We Are One, entre otras.

En este año el cantante paisa Maluma tuvo la oportunidad de hacer parte de la fiesta del gol. Pues junto a artistas como Nicki Minaj interpretó el Tukoh Taka, una de las canciones oficiales de Qatar 2022.

El colombiano se encargó de inaugurar el Fan Festival de la Fifa en el Parque Al Bidda de Doha, en donde no solo interpretó su canción para la Copa del Mundo, sino que puso a bailar a más de uno con algunos de sus éxitos como “Hola señorita” o “Hawai”.

Sin embargo, lo más sonado no fue su presentación, sino el haber aceptado cantar en Qatar, mismo escenario en el que artistas como Dua Lipa o la mismísima Shakira rechazaron estar como acto de protesta contra la Fifa por haber incumplido de forma constante los derechos humanos.

Y no solo eso, sino que el día antes de su presentación en en el Fan Fest, durante una entrevista, un periodista lo cuestionó sobre si no tenía problemas con la violación de derechos humanos en Qatar, algo que lo molestó por lo que decidió decidió retirarse en plena transmisión en vivo.

Y usted, ¿está de acuerdo con que Maluma se haya presentado en Qatar?