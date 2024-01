Matías Mier y la confesión que calentó las redes en el fin de año: "Qué mejor que con vos"

El futbolista Matías Mier y su joven pareja, la periodista Valentina Rendón, despidieron el 2023 compartiendo noticias muy personales que marcaron un emocionante capítulo en sus vidas: su compromiso y el anuncio de su embarazo , en un hecho que, como era de esperarse, causó revuelo en las redes sociales y se convirtió en uno de los más mediáticos del fin de año.

A través de su perfil de Instagram, Rendón compartió una imagen en la que muestra su vientre junto a un mensaje de reflexión y esperanza por las experiencias vividas en el año que culmina y la llegada de su bebé para el próximo año, ante la ola de felicitaciones de sus seguidores.

La unión sentimental entre Rendón y Mier, ambos figuras públicas en Colombia, ella conocida por su trabajo en Independiente Santa Fe y él por su paso por el fútbol colombiano, por clubes como Junior, Equidad, DIM y el propio club bogotano, ganó interés público tras la controversial separación del mediocampista y la también periodista deportiva Melissa Martínez, en una matrimonio de tres años.

Pese a la presión que puedan generar las redes, la pareja Mier - Rendón ha fortalecido su relación y, sorprendentemente, han anunciado su compromiso y su embarazo, lo que sus seguidores consideran un ejemplo de perseverancia y amor genuino.

El uruguayo publicó en una de sus historias de su cuenta personal de Instagram la cena de fin de año que vivió con su pareja. Allí muy elegante, acompañó la imagen con una frase muy diciente en la que mostró su emoción por las experiencias y, al parecer, el deportista está pasando por uno de sus mejores momentos a nivel personal.

“Cena de fin de año, y qué mejor que con vos y nuestro bebé”, indicó Mier, quien publicó corazones con estas palabras.

Por supuesto, su post no fue ajeno a sus seguidores y contradictores y causó revuelo en las redes sociales.

Matías Mier y su novia. Foto: Instagram @mati.mier.

El mensaje de feliz año de Valentina Rendón

Por su parte, en su mensaje de despedida del 2023 , desde Bali (Indonesia), Valentina manifestó su agradecimiento por las bendiciones recibidas y las lecciones aprendidas, y reflejó su fortaleza y capacidad de valorar cada aspecto de su vida. Asimismo, expresó su entusiasmo por el 2024, anticipando que será un periodo lleno de nuevas experiencias y magia para su creciente familia.

“Hoy despido mi 2023 con un agradecimiento infinito hacia Dios por todo lo vivido. Fue un año bastante retador donde viví momentos que me hicieron más fuerte y me ayudaron a valorar cada instante, lugar y persona que me rodea. De igual manera, me trajo muchas bendiciones, felicidad y experiencias que guardaré para siempre en mi corazón. Gracias 2023. Mi 2024 será mágico”, indicó.

Valentina Rendón, novia de Matías Mier. Foto: Instagram @valentina.rendon7.

Luego de este mensaje, acompañado de una postal en la que se le ve luciendo su pancita, sus seguidores no ha escatimado en mostrar todo su apoyo, pese a que la postal también generó otra clase de comentarios, en especial en contra de Mier, por la forma en que se gestó esta relación, justo cuando él militaba en el cuadro cardenal.

