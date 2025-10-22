En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Absolución Álvaro Uribe
Lista Clinton
Pelea Petro - minvivienda
General William Rincón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Netflix se une con Mattel y Hasbro para crear juguetes de su película más exitosa

Netflix se une con Mattel y Hasbro para crear juguetes de su película más exitosa

La alianza incluirá juguetes de diferentes categorías, buscando marcar el hito del éxito mundial de la compañía y satisfarán las crecientes demandas de seguidores ante la película que se convirtió en la más vista de la plataforma.

Netflix se alía con Mattel y Hasbro para lanzar juguetes del fenómeno 'KPop Demon Hunters'
Netflix se une con Hasbro y Mattel.
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Netflix anunció una alianza con las empresas Mattel y Hasbro para producir juguetes de las estrellas de su fenómeno global 'Las guerreras K-Pop'.

El fenómeno de animación de Netflix ostenta el récord de ser la película más vista de la plataforma de contenidos en línea.

Mattel y Hasbro "han sido nombradas co-licenciatarias globales de juguetes para 'Las guerreras K-Pop'. Estas alianzas de licencia sin precedentes ayudarán a satisfacer la enorme demanda de los seguidores de tener a estos personajes favoritos como parte de su vida diaria y marcan otro hito importante para el gran éxito mundial de Netflix", indicó la plataforma en un comunicado.

Hasbro gaming
Hasbro gaming
Foto: AFP

Con este acuerdo, "Mattel comercializará y desarrollará una gama completa de productos con temática de 'Las guerreras K-Pop' en diversas categorías, incluyendo muñecas, figuras de acción, accesorios, coleccionables, sets de juego, colaboraciones con marcas compartidas y más", que comenzarán a distribuirse a partir del año que viene.

Por su parte, Hasbro desarrollará "una emocionante línea de productos 2026. La colección contará con productos innovadores 'Las guerreras K-Pop' en categorías como peluches especiales, electrónica juvenil y juegos de rol", precisa el comunicado.

¿Cuál es la película más famosa de Netflix?

Estrenada en junio de 2025, la película 'Las guerreras K-Pop' se ha convertido en la más popular de todos los tiempos en Netflix, con más de 325 millones de visualizaciones a nivel mundial en 91 días, según datos de la plataforma.

Las guerreras K-pop
Las guerreras K-pop
Foto: captura tomada de Netflix

El éxito también es musical: la banda sonora ha escalado posiciones hasta ser el álbum número 1 en la lista Billboard 200 Albums, alcanzando 8.300 millones de reproducciones en todo el mundo.

El sencillo 'Golden' del grupo ficticio del filme HUNTR/X, superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según Billboard.

Publicidad

El impacto cultural de sus personajes es tal que se han llevado los cinco puestos de los cinco disfraces de Halloween más buscados de este año.

También le puede interesar

  1. Juan Gabriel.jpg
    Juan Gabriel //
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Famoso y querido cantante latinoamericano tendrá su propia serie en Netflix

  2. Netflix y signos zodiacales.jpg
    Netflix y signos zodiacales //
    Fotos: AFP / ImageFX
    Entretenimiento

    Netflix revela el género de películas ideal, según cada signo zodiacal

  3. Stranger Things
    Stranger Things
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Los creadores de Stranger Things dejarán Netflix en abril y se irán a la competencia

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Netflix

Mattel

K-pop

Cine

Publicidad

Publicidad

Publicidad