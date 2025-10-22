Netflix se une con Mattel y Hasbro para crear juguetes de su película más exitosa

Netflix anunció una alianza con las empresas Mattel y Hasbro para producir juguetes de las estrellas de su fenómeno global 'Las guerreras K-Pop'.

El fenómeno de animación de Netflix ostenta el récord de ser la película más vista de la plataforma de contenidos en línea.

Mattel y Hasbro "han sido nombradas co-licenciatarias globales de juguetes para 'Las guerreras K-Pop'. Estas alianzas de licencia sin precedentes ayudarán a satisfacer la enorme demanda de los seguidores de tener a estos personajes favoritos como parte de su vida diaria y marcan otro hito importante para el gran éxito mundial de Netflix", indicó la plataforma en un comunicado.

Con este acuerdo, "Mattel comercializará y desarrollará una gama completa de productos con temática de 'Las guerreras K-Pop' en diversas categorías, incluyendo muñecas, figuras de acción, accesorios, coleccionables, sets de juego, colaboraciones con marcas compartidas y más", que comenzarán a distribuirse a partir del año que viene.



Por su parte, Hasbro desarrollará "una emocionante línea de productos 2026. La colección contará con productos innovadores 'Las guerreras K-Pop' en categorías como peluches especiales, electrónica juvenil y juegos de rol", precisa el comunicado.



¿Cuál es la película más famosa de Netflix?

Estrenada en junio de 2025, la película 'Las guerreras K-Pop' se ha convertido en la más popular de todos los tiempos en Netflix, con más de 325 millones de visualizaciones a nivel mundial en 91 días, según datos de la plataforma.

El éxito también es musical: la banda sonora ha escalado posiciones hasta ser el álbum número 1 en la lista Billboard 200 Albums, alcanzando 8.300 millones de reproducciones en todo el mundo.

El sencillo 'Golden' del grupo ficticio del filme HUNTR/X, superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según Billboard.

El impacto cultural de sus personajes es tal que se han llevado los cinco puestos de los cinco disfraces de Halloween más buscados de este año.