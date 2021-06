¿No se separa? Kimberly Reyes habló de los rumores que han surgido sobre su supuesto divorcio

A través de sus historias de Instagram, la reconocida actriz colombiana Kimberly Reyes se le midió a hablar sobre los supuestos rumores de divorcio que salieron a la luz en los últimos días.

Todo comenzó porque la actriz estuvo un poco alejada de sus seguidores de redes sociales debido a que no se sentía bien y no le parecía correcto hacer de cuenta que nada estaba pasando en su vida.

Es por eso que Kimberly decidió enviarles un mensaje a sus seguidores. En el video se le vio acompañada de su familia y su esposo hablando de que no podía creer en cuántos rumores estaba involucrada solo por tomarse unos días.

“Oigan, vengan acá, me metí a esta hora porque ya me iba a acostar a dormir, pero es que me impresiona la capacidad de la gente de asumir y de tratar de inventar 800 mil bochinches porque... O sea, uno no tiene derecho a sentirse mal, a tener una época en la que está enfermo”, expresó la actriz.

Además de eso, Kimberly dijo que ya no se puede tener unos días para estar triste.

“Ahora uno no tiene derecho a tener unos días pa' uno, sentirse triste por A, B, C... Eso pasa, no porque uno sea de la farándula entonces ya tiene que haber un escándalo detrás...”, aseveró Reyes mientras estaba en compañía de su esposo Federico Severini.