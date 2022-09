Ozuna destacó el auge de la música en español y anunció un nuevo disco

El cantante puertorriqueño Ozuna destacó este miércoles en Miami el actual éxito de la música urbana en español, triunfo al que ha contribuido y quiere seguir aportando con el lanzamiento de su nuevo disco, "Ozutochi", trabajo innovador que saldrá al mercado en octubre.

"Es importante representarnos nosotros mismos sin tener que cambiar nuestra visión. Lo que ahora estamos gozando de no tener que pasar a otro idioma para que la gente conecte es muy destacado", dijo en una entrevista con Efe Juan Carlos Ozuna Rosado, Ozuna, de 30 años, una referencia mundial de la música urbana.

Publicidad

"Nosotros, como latinos, somos un ejemplo de que viniendo de la nada podemos cumplir nuestros sueños", destacó el cantante, finalista en dos categorías de los Premios Billboard de la Música Latina 2022, que se entregan mañana jueves en una gala en Miami.

"Como nosotros cada chamaco -joven- hoy en día sueña con ser artista y así quizá se le quite la idea de estar en la calle", dijo sobre la aportación a la sociedad de artistas, como él, salidos de barrios populares de Puerto Rico.

SEMANA DE BILLBOARD

Ozuna visita estos días la ciudad estadounidense de Miami para participar en la Semana de la Música Latina de Billboard , que se celebra desde el lunes, y en la gala de premiación.

Publicidad

Los eventos de esta cita anual celebrados en el recinto del Faena Forum de Miami Beach se han visto condicionados por el paso por la región del huracán Ian , de categoría 4, que este miércoles tocó tierra en la costa oeste de Florida.

"En el nuevo disco se mezcla jazz, techno, bachata y mambo con lo que es reguetón, o sea diferentes fusiones", dijo sobre "Ozutochi" el puertorriqueño, al que hace unos años la revista "Time" incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo.

Publicidad

"Hemos hecho un sinfín de cosas que han trascendido por el mundo y eso es lo que nos hace destacar", sostuvo sobre su figura el artista, que con su álbum debutante, Odisea (2017), alcanzó la primera posición de la lista Top Latin Albums.

Ozuna, que tenía prevista una actuación este miércoles cancelada por el paso del huracán Ian, no quiso adelantar detalles del nuevo disco y se limitó a decir que incluye 18 canciones, un trabajo en el que colabora con otras figuras de la música, tanto consagradas como noveles que se abren camino en estos momentos.

Le puede interesar TecnoBlu:

NUEVAS GENERACIONES

Publicidad

"Siempre apuntando a lo que es la nueva generación, aunque también dando importancia al público vigente y con atención a sonidos diferentes. En esta producción también me ha gustado meter elementos nuevos", dijo sobre su último trabajo que verá la luz después de varios retrasos.

"Me encanta mucho colaborar y apuntar a los talentos nuevos, como el caso de Tini -la argentina Martina Stoessel-, una nueva generación que se une a lo que es el proyecto de Ozuna", subrayó.

Publicidad

"A través de Tini un nuevo público consume a Ozuna y eso me encanta", dijo sobre sus ganas de abrirse a nuevos estilos y colaboraciones, aunque no quiso dar detalles del resto de artistas que participan en "Ozutochi".

Ozuna es un caso de éxito que se remonta a 2012, cuando sacó al mercado la canción "Imaginando", el comienzo de una aventura musical que lo ha llevado a vender cerca de 15 millones de discos, lo que lo sitúa entre los artistas hispanos más exitosos de los últimos tiempos.

ACUMULAR EXPERIENCIAS

"Mi experiencia desde que comencé ha sido una auténtica universidad. He aprendido mucho y al fin y al cabo si no hubiera sido por todo lo que ha pasado no hubiera llegado a ser Ozuna", destacó el cantante.

Publicidad

Respecto a cuál es la receta de su éxito, apuntó que la respuesta hay que buscarla "en producir bien, la calidad y las letras, que son elementos para conseguirlo", aunque, matizó, "también influyen los años de experiencia y las colaboraciones".

Dijo que para conectar con el público en las canciones se basa en cosas que suceden a diario, como el amor, porque, señaló, "todos amamos y también perdemos la ilusión".

Publicidad

De vuelta a "Ozutochi", dijo que siempre le ha gustado apuntar a nuevos estilos, como "el mambo mezclado con el reguetón y el afro mezclado con jazz", todo lo cual ha resultado en su nuevo disco.

"Son fusiones con las que siempre tratamos de traer algo nuevo a la mesa, como puede ser el de bachata con Romeo Santos", puso como ejemplo de antiguas colaboraciones.

Respecto a los artistas con los que le gustaría colaborar, apuntó a la cantante de Barbados Rihanna y también al estadounidense Bruno Mars.

También habló de mercados más lejanos, como Europa, y en especial España, donde el pasado verano grabó el vídeo del tema "La Copa", incluido en "Ozutochi".

Publicidad

Escuche aquí el podcast Ser campeón viene con manual: