Pareja de influencers no le asignará genero a su bebé y dejarán que elija libremente

En redes sociales se volvió viral la historia de Boca Rosa y Fred Desimpedidos, dos influencers brasileros que tomaron una decisión polémica para su bebé recién nacido y dividió opiniones.

Los brasileros decidieron que no le pondrán género a su hijo Cris, quien nació el pasado 15 de julio, pues pretenden enseñarle al pequeño a amar a las personas sin ninguna etiqueta.

"Conocerá todos los géneros y orientaciones sexuales y, sobre todo, conocerá a muchas personas que le quieren mucho", dijo Fred al periódico ‘O Globo’, de Brasil.

Afirmaron que su hijo tomará esa decisión cuando crezca, cuando haya madurado y sea capaz de tomar este tipo de decisiones.

Cuando Rosa y su pareja se enteraron que iba a ser padres decidieron realizar una gran fiesta de revelación de género, pero la hermana de Fred les hizo cambiar de opinión.

"Cuando se lo contamos a mi hermana, nos dijo: ¿Por qué tenemos que celebrar el género y no solo celebrar a la persona? Me lo dijo de una manera muy ligera y me hizo pensar. Así que Bianca y yo llegamos a una conclusión: para nosotros, no importa si nace un niño o una niña", afirmó.

Además de su polémica decisión, la pareja ya es muy famosa es Brasil, pues Rosa cuenta con más de 16.1 millones de seguidores en Instagram y se dio a conocer por sus videos de maquillaje. Por su parte, Fred fue un jugador de fútbol sala profesional y cuenta con casi 8 millones de seguidores en la red social.