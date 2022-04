Por poco se dan botellazos: pasajeras ebrias hicieron cancelar un vuelo en México

Una de las cosas que más piden los pasajeros al montarse a un avión, es que se respete el tiempo de salida, pero muchas veces las cosas pueden cambiar, ya sea por algún problema de la aeronave o en este caso, con algún pasajero. Así tal cual lo evidenció una mujer en Twitter, quien aseguró que un vuelo de Aeroméxico fue cancelado por culpa de dos mujeres que iban “en estado de ebriedad”.

La denuncia la realizó @Rebecaperuyero por medio de un hilo donde aseguró que tanto la aerolínea como las autoridades, no lograron solucionar la situación con las mujeres que subieron hasta botellas de vidrio al avión.

"¿QUÉ ES ESTO @Aeromexico ???? 87 personas perdimos porque no pudieron resolver una situación con dos personas ebrias que no tenían porque haber abordado. La marina, las patrullas, ¡¡todo fue un show!! No hicieron NADA y aquí seguimos", fue lo que escribió la mujer en su cuenta de Twitter.

Conclusión:



- @Aeromexico permitió subir a dos pasajeras con botellas de vidrio (si no se dieron cuenta, en donde está la seguridad?)



- dos mujeres borrachas en el avión y NADIE las puede bajar



- 87 personas perdimos nuestro vuelo y seguimos en el ap — RP (@rebecaperuyero) April 26, 2022

Tras una larga discusión, las pasajeras no se bajaron del avión hasta que en medio de un fuerte atraso, el vuelo terminó cancelándose. Por esta situación a los pasajeros se les pasó su vuelo para el día siguiente. Sin embargo, el personal de Aeroméxico desconocía que se les repondría el vuelo y que tendrían otros beneficios.

#Viral | Mujer exhibe a Aeroméxico por cancelar vuelo tras conflicto con pasajeras en ‘estado de ebriedad’: “nadie las pudo bajar” https://t.co/kLOKlN1T0v pic.twitter.com/4caaHuxMqe — Diario de Tabasco (@DiarioDeTabasco) April 27, 2022

Por ahora la aerolínea de Aeroméxico no se ha pronunciando sobre la situación que perjudicó a varios pasajeros.

