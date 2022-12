Reacción de Shakira con fanática emocionada al conocerla se lleva todos los aplausos

Un video publicado por la artista colombiana Shakira en su cuenta oficial de Twitter muestra cómo una de sus fans se emociona al conocerla luego de brindar un concierto en México.



“Gracias por lo que has hecho por nosotros, nunca cambies, sé que no lo necesitas porque tienes todo, pero gracias por tu talento, es mi sueño dorado conocerte”, fueron las palabras de esta fan que grababa un video mientras lo decía.



Por su parte, Shakira en medio de las frases de la seguidora decía: “gracias mi amor, me emocionan tus palabras, linda, un besito”.



“Eso es lo que te engrandece, lo sencilla, amable, talentosa (…), todo el amor te lo has ganado (…), a pesar de tus cambios físicos sigues siendo la misma chica que un día comenzó desde abajo (…), me emocioné mil, esa fan nos representa”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.



Ustedes le dan a mi música un propósito, ennoblecen mi labor y llenan mi vida de dulzura y emoción! Shak pic.twitter.com/yMyRQzJcRh — Shakira (@shakira) October 13, 2018

Una hora más tarde de la publicación del video, a través de otro tuit, la artista barranquillera dedicó un verso a México.