Reconocida banda de rock anuncia que se separa tras una década juntos

La banda de rock irlandesa Kodaline, conocida por éxitos como 'All I Want' anunció este jueves que pondrá punto y final a su carrera tras publicar su quinto y último álbum.

"Después de más de una década juntos, hemos tomado la difícil decisión de decir adiós a Kodaline", dijo en un video publicado en redes sociales el conjunto dublinés formado en 2012 por Steve Garrigan, Mark Prendergast, Vincent May y Jason Boland.

En este sentido, expresaron su intención de acabar "por todo lo alto" y, dijeron que antes de su ruptura definitiva volverían a meterse en el estudio por última vez para grabar su quinto y último álbum como Kodaline.

En un mensaje dirigido a los seguidores de la banda, confesaron que la decisión era "agridulce" y aseguraron que haber formado parte de ella y compartir esa experiencia con los fans había cambiado sus vidas para siempre.



Kodaline se separa Foto: AFP

"De cantar en las calles de Dublín hasta tocar conciertos en todo el mundo, todo ha sido un sueño", indicaron.

"Estamos y siempre estaremos agradecidos por vuestro amor y vuestro apoyo. Ha sido un viaje que nunca olvidaremos y esperamos que la música quede con vosotros por mucho tiempo después de nuestra marcha", agregaron.

Publicidad

Kodaline se hizo conocida mundialmente, entre otras, gracias a su canción 'All I Want' (2013), que apareció como parte de la banda sonora de la película 'Bajo la misma estrella' (2014), así como en series de la talla de 'Anatomía de Grey' o 'Crónicas vampíricas'.