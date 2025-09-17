Regresa Yandel a Bogotá con una propuesta inusual del reggaetón: una nueva apuesta musical

Llandel Veguilla Malavé, conocido artísticamente como Yandel, volverá este 2025 a Colombia en show en solitario en el Movistar Arena de Bogotá. Pero con una propuesta diferente este 28 de noviembre, debido a que, a diferencia de otros conciertos de reggaetón, este contará con toda una banda sinfónica a su lado.

Y es que el pionero de la música urbana y una de las voces más icónicas del reggaetón, Yandel, se prepara para marcar un hito en su carrera con el espectáculo Yandel Sinfónico, un formato innovador que fusiona su inconfundible estilo con la majestuosidad de una orquesta sinfónica en vivo.

"Este concierto especial representa una nueva etapa en la trayectoria del artista puertorriqueño, en la que reinventa sus éxitos y los presenta bajo una luz distinta, poderosa y emotiva. Canciones que han marcado generaciones se transformarán en versiones sin precedentes, creando un diálogo entre la energía urbana y la elegancia sinfónica", explicaron en el anuncio de este concierto.

Foto: X: @WarnerMusicArg

¿Qué precios y localidades tendrá el concierto de Yandel en Bogotá?

Etapa 1

Primer Piso



Tribuna Fan Sur: $480.000

Tribuna Fan Norte: $480.000

Platea VIP 102: $400.000

Platea 101 y 103: $320.000

Platea 104 - 106: $290.000

Segundo Piso



201 - 219 (vista parcial): $260.000

202 - 205 / 215 - 218: $260.000

206 - 207 / 213 - 214: $220.000

208 - 212: $180.000

Etapa 2

Primer Piso



Tribuna Fan Sur: $510.000

Tribuna Fan Norte: $510.000

Platea 102: $440.000

Platea 101 y 103: $360.000

Platea 104 - 106: $320.000

Segundo Piso

