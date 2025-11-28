Revelan la causa de muerte de reconocido actor de 'Padres e hijos' a sus 49 años

El mundo del entretenimiento en Colombia sigue de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor Conrado Osorio, recordado por su participación en múltiples producciones nacionales, entre ellas la emblemática novela 'Padres e hijos'.

La noticia fue divulgada por su hermano, Jhon Jairo Osorio, quien a través de sus redes sociales despidió al artista con un emotivo mensaje que rápidamente generó reacciones entre colegas, amigos y seguidores.

Osorio, quien había cumplido 49 años el pasado 26 de octubre, celebró su último cumpleaños desde una clínica en Medellín, donde permanecía internado debido al deterioro de su salud.

Ese día, el actor compartió un video acompañado de su familia, sosteniendo una torta y agradeciendo a quienes lo acompañaban en su batalla. En sus palabras, expresó gratitud por la vida y por las oraciones que recibía: “Dios, gracias por tanto… por mi familia, mis amigos y por cada persona que pide por mi recuperación”.



¿De qué murió Conrado Osorio?

La causa de su muerte sería entonces un cáncer de colon que, con el paso de los meses, hizo metástasis y lo obligó a someterse a un tratamiento intensivo.

En septiembre, el actor reveló públicamente que había sido hospitalizado nuevamente debido al avance agresivo de la enfermedad. A pesar de las complicaciones, Osorio mantuvo contacto con sus seguidores, compartiendo algunos detalles de su proceso y aferrándose a la esperanza.

Su lucha contra el cáncer conmovió a miles de personas que siguieron de cerca su evolución. Incluso en medio de los tratamientos, continuó mostrando fortaleza y espiritualidad, dejando mensajes que reflejaban su fe y su deseo de recuperación. Su familia lo acompañó hasta el final, incluso llevando globos, regalos y un pastel para celebrar su cumpleaños dentro del hospital.



¿Quién era Conrado Osorio?

Conrado Osorio deja un legado significativo en la televisión colombiana. El actor bogotano, con una trayectoria que superó las dos décadas, participó en más de 20 producciones, entre ellas 'El cartel de los sapos', 'Los canarios' y 'La viuda negra'. Su versatilidad y capacidad para encarnar personajes complejos lo convirtieron en un rostro familiar para la audiencia y en un referente para muchos actores emergentes.

Su partida deja un profundo vacío en la industria artística nacional, pero también un recuerdo imborrable de disciplina, talento y sensibilidad. Sus seguidores y colegas hoy lo despiden agradeciendo las emociones que dejó en pantalla y la valentía con la que enfrentó su enfermedad.