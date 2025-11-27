Falleció actor de 'Padres e Hijos' a sus 49 años; esto se sabe

Una triste noticia sacudió al mundo del entretenimiento en Colombia al conocerse la muerte del actor Conrado Osorio, quien estuvo en reconocidas producciones a nivel nacional, incluyendo la novela de 'Padres e Hijos', del Canal Caracol.

Áunque todavía no se ha confirmado la causa de su fallecimiento, vale recordar que en los últimos meses afrontó quebrantos en su salud por al cáncer de colon que padecía y el cual le hizo metástasis.

Conrado Osorio con su familia Instagram @conradoosorio

¿Cuántos años tenía?

El actor había celebrado el pasado 26 de octubre su cumpleaños número 49 en una clínica de Medellín por su estado de salud. De hecho, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve con algunos integrantes de su familia y sosteniendo una torta de festejo.

"En este dia que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIASSSSS Por tanto por estos años de vida, por mi Familia y Amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad", escribió Conrado en la publicación.



Mensaje de solidaridad en Blu Radio

Durante el inicio de la transmisión del programa radial Blog Deportivo, de este jueves, 27 de noviembre, Javier Hernández Bonnet envió un mensaje de solidaridad y acompañamiento a la familia, pues el periodista deportivo Jhon Jaime Osorio es hermano de Conrado y no estuvo en el programa por esta calamidad.