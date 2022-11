Roger Waters estaría de regreso en Colombia

La aparición de un cerdo rosado flotante en el monumento a Los Heroes en el norte de Bogotá anunciaría el regreso de Roger Waters, el mítico bajista de la banda Pink Floyd, a Colombia en medio de su gira mundial Us+Them.

Aunque aún no se ha confirmado su fecha el concierto se realizaría en el mes de noviembre, mes en el que Waters ya tiene agendadas presentaciones en varios países de américa latina como Brasil, Argentina y Perú.

La noticia entusiasma a los seguidores del músico, reconocido en todo el mundo no solo por ser fundador y voz líder de Pink Floyd, sino además por ser un activista social promotor de los derechos humanos.

Waters anuncia en su página web que en la gira él y su banda tocarán clásicos como The Wall, Wish You Where Here, y Money.