Scott Disick habría terminado con Sofía Richie por Kourtney Kardashian: estas fueron las razones

En el más reciente episodio de Keeping Up With the Kardashians, Scott Disick reveló los detalles de su ruptura con la modelo Sofía Richie.

La pareja decidió terminar su relación de tres años en mayo del 2020. Sin embargo, los rumores sobre una posible reconciliación se hicieron más fuertes cuando fueron vistos en julio.

Según reveló el exnovio de Kourtney Kardashian, se reunieron porque Sofía le manifestara lo que necesitaba de su relación, pues le dijo que sentía que era la última persona que recibía atención.

"Ella vino a mí y me explicó todas las cosas que la hacían sentir insegura en nuestra relación y por qué era tan difícil para ella estar en ella", compartió Scott.

Después de la discusión, la pareja decidió "tomarse las cosas con calma" y dejar que su relación fluya sin ningún tipo de presión y estaban decididos a que funcionara y hacer sentir una prioridad a Sofía.

Sin embargo, Scott le confesó a Kourtney Kardashian que tuvo problemas para convertir a Sofía en una prioridad, pero la reconciliación duró poco y en agosto del 2020 terminaron oficialmente.

"Siento que ella empezó a querer como sacar a Kourtney", explicó: "Y dije: 'Eso es lo más importante para mí, son mis hijos y esa es mi familia, y la única familia que tengo, incluidos ustedes junto con ella", dijo.

Asimismo afirmó que Sofía no quería compartirlo con Kourtney, por lo que decidieron terminar su relación, pues según Scott, no abandonaría su relación con la mamá de sus hijos ni la crianza de ellos por su relación.