¡Confirmado! Kourtney Kardashian y Travis Barker, baterista de Blink 182, están juntos

Kourtney Kardashian y Travis Barker, baterista de Blink 182, pasaron de sostener una larga amistad a la que hoy sería la nueva relación de Hollywood .

La encargada de dar a conocer la noticia fue una fuente muy cercana a las dos celebridades, quien comentó que ellos viajaron juntos a Palm Springs y llevan saliendo alrededor de dos meses.

Además de esto, mencionó que, durante años, Kourtney y Travis habían sido amigos pese a la fuerte atracción que sentía el uno por el otro y las curiosas apariciones del baterista en el reality ‘Keeping Up with the Kardashians’.

Travis Barker es padre de dos jóvenes de 17 y 15 años, fruto de la relación que tuvo con su exesposa Shanna Moakler.

Por su parte, la hermana mayor de las Kardashian s tiene tres hijos de 11, 8 y 6 años, quienes nacieron de su relación con Scott Disick, reconocido modelo con quien se pensó regresaría Kourtney.