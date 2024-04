¿Shakira abre la puerta para una canción con Taylor Swift? “Sería un lujazo”

Shakira, la reconocida cantante colombiana, volvió a ser centro de atención en el mundo musical con el lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico, "Las mujeres ya no lloran", un álbum en el que muestra el lado más sensual de la barranquillera.

Este álbum marca un hito en su carrera al ser el primero después de casi siete años de pausa. En él se incluyen colaboraciones con destacados artistas como Grupo Frontera, Bizarrap,y recientemente, se ha sumado un sencillo con Cardi B titulado "Puntería". Esta producción, que ya ha despertado gran entusiasmo entre sus fanáticos, incluye una canción dedicada a Gerard Piqué, añadiendo un toque personal y de actualidad a la obra.

En una serie de entrevistas, Shakira ha compartido detalles íntimos sobre su trayectoria y su vida. "Llevo en la industria musical más tiempo del que pueda recordar", confesó, revelando también cómo adquirió su primer carro gracias a su esfuerzo y talento musical.

Su carrera ha sido una mezcla de colaboraciones con varios de los nombres más importantes del panorama musical internacional, incluyendo a Pitbull, Rauw Alejandro, Rihanna y Beyoncé.

Sin embargo, algo que ha sorprendido gratamente a los seguidores de la artista es su deseo de colaborar con Taylor Swift, una de las figuras más prominentes de la música pop internacional.

"Sería un lujazo cantar junto a Taylor Swift", afirmó Shakira durante una conversación con un reconocido periodista.

Tal declaración no tardó en resonar entre las comunidades de fanáticos de ambas artistas, quienes no dudaron en expresar su entusiasmo en redes sociales con comentarios como: "Necesitamos que Taylor escuche esto" y "sería tremenda noticia que las dos máximas colaboren juntas".

La inspiración detrás del título "Las mujeres ya no lloran" también ha sido objeto de curiosidad. Shakira compartió su visión sobre la fortaleza y la libertad emocional femenina en varias de las entrevistas que dio tras el lanzamiento de su ya exitoso álbum destacando cómo "llorar es inherente a la condición humana", pero refutando la idea de que las mujeres deben llorar en silencio y con buenos modales.

"Las mujeres hoy en día lloramos si queremos; si no queremos, no lloramos", explicó, subrayando la importancia de procesar el dolor a nuestro propio ritmo y manera.

El interés de Shakira por colaborar con Taylor Swift y los detalles compartidos sobre su nuevo álbum, así como su reflexión sobre la expresión emocional femenina, no solo reafirman su posición como una de las artistas más influyentes y respetadas del momento, sino que también encienden la esperanza de futuras colaboraciones y proyectos que continúen rompiendo esquemas en la industria musical.

